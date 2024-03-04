泰最高法院判前首相英叻渎职案无罪

（曼谷综合电）泰国最高法院裁定，前首相英叻没有在任内一项政府合约竞标中玩忽职守。这项裁决是对达信家族的又一有利结果。

泰国国家反贪污委员会2022年起诉英叻及另外五人，在2013年一项总值2亿5000万泰铢（约937万新元）的政府合同竞标中，未遵守招标程序，有损国家利益。

《曼谷邮报》报道，最高法院星期一（3月4日）发声明宣布，九司一致裁定英叻等人未有意在合同竞标过程中偏袒任何一方，并撤销了对英叻的逮捕令。

英叻代表律师告诉路透社，英叻等人依法执行公务，也没有收受任何利益，因此最高法院撤销了对他们的诉讼案。

英叻2011年出任首相，2014年被军方政变赶下台。2017年9月，最高法院就大米收购案裁定英叻玩忽职守罪名成立，判处五年有期徒刑。不过，英叻在法院宣判前就离开泰国，目前已流亡国外六年多。她仍面对六起贪污诉讼案。

英叻是泰国前首相达信的妹妹，这最新裁决是达信家族近期收到的又一有利消息。英叻会否跟随达信脚步返回泰国，备受各界关注。早前有学者指出，英叻能不能返回泰国，取决于民众在达信获得假释后的反应。

泰国国立发展管理学院星期天（3日）公布的一项最新民调结果显示，43%的受访者认为达信是泰国最有影响力的政治人物，22%认为是首相社德他，17%认为是前进党前党魁披塔。

流亡海外10多年的达信去年8月回国，他抵达机场当天被带到最高法院，因贪污滥权罪被判入狱八年。入狱第一晚，达信因病入院。去年9月，达信获得泰王特赦，刑期减至一年，今年2月18日他获准假释出狱。

达信的幼女佩通坦现为泰国执政党之一的为泰党党魁。