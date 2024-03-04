于法不合 控方反对马国前首相慕尤丁上诉

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相慕尤丁向联邦法院提出上诉，寻求恢复吉隆坡高等法庭去年判他四项滥权控状无罪释放的裁决。控方提出初步反对。

案件星期一（3月4日）过堂时，主控官傅益廷副检察司告诉承审法官阿祖拉，此案最先在地方法庭审理，根据《1964年法院司法权法令》第87条，案件在地庭审理后，上诉庭的裁决就是最后裁决，被告不能上诉至联邦法院。

慕尤丁的代表律师郑宝德主张案件可上诉至联邦法院，因为上诉庭审理的是高庭的上诉，而非审理对地庭裁决的上诉。

阿祖拉择定4月3日对此案进行案件管理。

《1964年法院司法权法令》规定，根据三审定谳原则，任何始于推事庭或地方法庭的案件，最后只能上诉至上诉庭。始于高庭的案件，最后能上诉至联邦法院。

慕尤丁去年3月10日在吉隆坡法庭被控四项贪污控状和两项洗钱控状，去年3月13日被加控一项洗钱控状。四项贪污控状指他利用首相职权受贿2亿3250万令吉（约6808万新元）。三项洗钱控状指他企图洗白非法所得。

慕尤丁一个月后入禀吉隆坡高庭，申请撤销所有控状。吉隆坡高庭去年8月15日批准申请，并宣判慕尤丁无罪释放。高庭法官当时指四项滥权控状含糊、有缺陷且毫无根据。主控官当天即向上诉庭上诉。

案件2月28日在上诉庭出现逆转。上诉庭三司一致认为，四项控状明确无误，裁定吉隆坡高庭的裁决无效，下令案件交回地庭重审。慕尤丁随即申请向联邦法院上诉。

慕尤丁去年10月申请撤销另三项洗钱控状，申请仍在审理中。