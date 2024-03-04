亚细安澳洲举行特别峰会 南中国海问题与洁净能源料为主要课题

（堪培拉综合电）亚细安和澳大利亚星期一（3月4日）起举行领导人特别峰会，清洁能源合作与中国在南中国海的强硬姿态会是峰会的主要课题之一。与会领导人的联合声明可能会谴责“以威胁或使用武力”解决区域分歧的做法。

法新社获得的联合声明草案称：“我们努力建立一个主权和领土完整受到尊重的地区，一个通过尊重对话而不是威胁或使用武力来解决分歧的地区。”声明草案并没有提及中国。

中国和菲律宾在南中国海的紧张局势自2022年起不断升级。菲律宾外长马纳洛星期一发表讲话时强调“不会放弃一平方英寸的领土和海洋管辖权”，并为政府宣传中国在有主权争议海域的行为的政策辩护。

马纳洛说：“这只是想让人们了解正在发生的事情。我们的解释是，如果你停止骚扰我们，就不会有任何新闻可报道。”

菲律宾总统小马可斯在澳洲智库洛伊研究所发表讲话时也说，尽管中菲关系紧张，但马尼拉愿意在利益一致的问题上与北京合作。不过，菲律宾会在“主权、主权权利和司法权等受到质疑或忽视时予以反击”。

各方就以哈冲突和缅甸局势存在分歧

尽管亚细安与澳洲在南中国海课题上观点趋向一致，但澳洲与亚细安以及亚细安内部可能就以哈冲突和缅甸局势等敏感问题展开激烈讨论。联合声明草案显示，各方对当前以哈冲突存在显著分歧。草案显示有代表反对在加沙问题上使用“利用饥饿”的措辞建议，并呼吁“持久”停火。

草案也显示有关缅甸局势的讨论同样陷入分歧，难以取得进展。

亚细安和澳洲可能在能源安全方面达成共识，双方有很大的合作潜能。澳洲具备亚细安国家经济发展最需要的化石燃料，澳洲、印尼和菲律宾是重要的镍和锂生产国，镍和锂是可充电式电池的重要原料。雅加达和堪培拉已开始探索如何结合这些优势来促进电动车生产。

峰会还将重点讨论经济合作，菲律宾和澳洲等国希望使本国经济免受中国的掣肘。马纳洛说，菲律宾的重点是创造“更大的经济安全和经济弹性，这反过来又有助于自己的国家安全”。

然而，其他亚细安成员国提醒，中国必须在本区域的经济增长中发挥作用，成员国不应卷入北京和华盛顿之间的任何争端。