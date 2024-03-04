令吉兑美元反弹至一个月新高 马国政府稳定措施见效

随着马来西亚政府信心喊话，并敦促官联公司汇回在外国投资的收入，令吉兑美元及新元汇率双双上涨。其中，令吉兑美元汇率更创下一个月以来的新高。

令吉兑美元汇率星期一（3月4日）开盘时报4.7452令吉，半小时内上探4.7185令吉兑1美元，创下自2月2日以来的新高。令吉之后稍微回吐涨幅，截至下午5时，报4.729令吉兑1美元。

同一天，令吉兑新元汇率也从开盘时的3.5305，一度走高至3.5121，收盘时报3.5193。

今年以来，令吉已贬值超过2.9％，是表现最差的亚洲货币之一。上个月，令吉兑美元跌破1美元兑4.80令吉的关口，是1998年亚洲金融危机以来的最低水平。令吉兑新元的汇率也连创新低，一度跌至1新元兑3.56令吉的水平。

过去一周，马国政府及国家银行多次信心喊话，指马国经济基本面良好，是令吉遭到低估。

马国第二财长阿米尔韩查上星期四（2月29日）宣布，财政部、国行及官联公司将携手合作，增加流入外汇市场的资金，从而加强令吉币值。他还预测，令吉兑美元有望在下半年回升至4.50的水平。

新加坡马来亚银行外汇研究和策略区域主管安迪（Saktiandi Supaat）向彭博社分析，官联机构响应政府号召，将外汇盈利汇回马国，让令吉币值出现反弹。“兑换令吉的举动，提振了令吉星期一早盘的交易。”

马国与美国的利差也是造成令吉兑美元汇率走低的原因之一。不过，美国经济最近呈放缓迹象，提高了联邦储备局下半年宣布降息的预期，让令吉贬值的压力减缓。

马国拉曼大学经济系教授黄锦荣告诉《联合早报》，美国的通货膨胀上涨，制造业表现不如预期，消费指数也不理想。“按照这个趋势，令吉升值的势头将持续一段时间。除非美国传出经济利好的消息，拖延了美联储降息的举措。”

马国经济学者庄学勤博士受访时说，一些投资者认为令吉已跌至谷底，因此趁低价购买令吉，带动了令吉的走势。

不过，他认为令吉接下来可能会继续波动。“对一些外国投资者来说，马来西亚的政治可能还不是太稳定……政府必须提高外资的信心，设法吸引更多投资进入马来西亚。”

马国国行将在星期四（7日）宣布是否调整隔夜政策利率。届时，货币政策委员会如何评估马国的经济状况，相信将左右令吉的走势。