安华：若有新证据 愿再搜索MH370客机

（墨尔本综合讯）马来西亚首相安华表明，如果出现新的有力证据，当局愿意重新调查10年前的马航MH370客机失踪事件。美国海底勘探公司“海洋无限”也再次向马国政府提交搜索计划书。

安华星期天（3月3日）开始访问澳大利亚五天。他星期一（4日）与澳洲总理阿尔巴尼斯会谈后举行联合记者会，谈到MH370客机失踪事件的后续处理。

他说：“对于MH370，我们的立场是，如果出现必须重新调查的有力证据，我们一定会这样做。我很乐意重启（搜索），因为我认为这是影响人民生活的课题，必须尽可能解决。”

阿尔巴尼斯对失踪者家属的悲伤表示感同身受。“我们理解，这对家属而言是非常艰难的时刻，因为他们仍不知道（客机）下落。”

2014年3月8日，马航MH370客机从吉隆坡飞往北京的途中失联，机上有227名乘客和12名机组人员共239人。马国民航局约一年后宣布MH370已失事，推定机上人员全部遇难。

马国、中国与澳洲2017年1月暂停搜索后，马国2018年1月委托海洋无限按“找不到就不付费”等条件继续搜索。海洋无限搜索90天后，同年5月底宣布放弃。

交通部长陆兆福星期天出席“MH370：10周年纪念活动之10年已逝”时，保证将尽力寻求内阁批准，尽快与“海洋无限”签署新合约，恢复搜索MH370。

海洋无限总裁奥里威在《新海峡时报》星期一（4日）刊出的访问中说，他们已将重新搜索MH370的计划书提呈马国政府审核。他没有透露计划书的细节，包括是否有新的搜索海域或是否有新线索。