新加坡望澳洲继续参与区域安保事务

新加坡希望澳大利亚能继续为东南亚和太平洋区域的稳定和安全做贡献，也欢迎澳洲的核潜艇建成投入服务后到访我国樟宜海军基地。

李显龙总理星期二（3月5日）在与澳洲总理阿尔巴尼斯一同召开的联席记者会上，谈到澳洲在区域安全框架中的角色时说，澳洲发挥非常重要的作用。他对阿尔巴尼斯政府通过去年9月发布的《至2040年的澳洲东南亚经济战略》等措施加深与东南亚国家的联系表示欢迎。

“新加坡长期以来支持澳洲加强与东南亚的联系，我们也会继续这么做。”

澳洲长期参与本区域安保事务。上世纪中马来亚紧急状态期间，澳洲士兵在马来半岛森林里与马来亚共产党游击队作战。1963年“马印对抗”（Konfrontasi）期间，澳洲部队在东马和西马担任保卫任务。澳洲也是1971年成立的五国联防安排的一员。

李总理说，东南亚和亚太地区的稳定和安全形势影响澳洲，与澳洲的利益相关，澳洲也有能力继续为区域稳定和安全作贡献。“我们希望这种情况能长期延续下去。”

澳洲是美日印澳四方安全对话（Quad）和澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS）的一员，并且还将在英美协助下建立核潜艇部队。此举引起一些亚细安国家的紧张和关注。

李总理过去曾对澳洲表示，希望澳英美的三方安全伙伴关系能对促进本区域的和平与稳定起到积极作用。他星期二向阿尔巴尼斯重申，澳洲的新潜艇将来投入服务后，新加坡欢迎它们到访樟宜海军基地。

在南中国海局势上，李总理说，《南中国海行为准则》单一磋商文本目前处于三读阶段，但距离各方就行为准则达成共识仍需时间。

太平洋彼岸的美国今年底将举行总统选举。有记者问到，新澳如何为未必在贸易上有一致看法的新美国总统而做准备。李总理说，选举结果会影响全世界，因此我国会密切留意，但选举是美国的政治进程，我国尊重选举结果，无论谁当选，新加坡都会与他合作。