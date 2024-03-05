美菲法澳4月底南中国海举行更大规模常年军演

（马尼拉路透电）南中国海的紧张局势持续升温的当儿，菲律宾和美国将于4月底至5月初在面向南中国海和台湾的关键海域举行常年军事演习。

菲律宾陆军上校洛希科说，今年的菲美“肩并肩”（Balikatan）联合军演不同以往，会从郊区庞大军营转移到北部和西部地区进行。这么做是为了配合菲律宾的重点从内部防御转向外部防御。

洛希科披露，距离台湾最近的巴丹群岛（Batanes）可能再次成为今年的演习地点之一，但他强调演习与台湾无关。

他说：“我们在这些地区进行演习是很正常的，因为它是菲律宾领土的一部分，是我们挥舞旗帜的地方，也是我们保卫的地区。”

菲律宾2月初说，要在巴丹群岛加强军事存在，包括增建基础设施。

菲律宾西部的巴拉望省所在的南中国海海域也在演习范围内，马尼拉和北京过去一年在这一海域频繁发生摩擦。洛希科说：“我们可以在这些地点充分执行联合行动。”

一名菲律宾外交官此前称，今年的演习规模可能比去年更大，且将重点关注网络安全训练和信息战。去年的“肩并肩”军演是菲律宾迄今最大规模的联合军演，有多达1万7600名军事人员参与。

洛希科说，美菲两国军队今年将与去年一样进行击沉船只演习。此外，去年参与演习的澳大利亚军队今年也将再次参加，法国海军今年是首次参与。

法国和菲律宾正在谈判部队互访协议，加强两国军事合作。