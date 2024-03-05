马国重申暂不重启消费税

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府重申，人民正面对生活费上涨的挑战，因此政府暂无计划重启消费税（GST）。

马国政府去年7月宣布，今年8月1日开始推行电子发票系统，以缩小国家预测税收和实际税收之间的差距，并为可能重启消费税做准备。社交媒体因此盛传政府今年可能重启消费税。

但第二财政部长阿米尔韩沙星期二（3月5日）告诉国会：“如同首相与财政部长安华之前所言，政府并未计划重启消费税。”

他说，消费税征税范围广泛，但人民尤其低收入群体正面临生活费上涨的挑战，因此政府认为目前并非重启消费税的合适时机。

他透露，政府实施消费税前，会先改善税收制度，并避免对弱势群体造成影响。

阿米尔指出，政府改善税收制度的做法包括分阶段扩大税基。“政府扩大税基并不影响大部分人民的日常生活。”

他说，例如政府将服务税的税率上调至8%，向每月用电量超过600千瓦时（kWh）的住宅用户征收8%服务税等。这是为了让有能力者缴纳更多税款。“他们占电力用户的15%，其余85%用户不受消费税影响。”

前首相纳吉2015年4月1日开始征收6%的消费税。希盟2018年5月胜选上台后废除消费税，改为征收10%销售税和5%服务税。经济部长拉菲兹今年3月告诉媒体，重新实施消费税势在必行，政府考虑的只是何时宣布。