澳洲推出20亿澳元投资基金 增加对东南亚贸易与投资

（悉尼综合电）澳大利亚推出一项20亿澳元（约17亿4300万新元）的东南亚投资融资基金，以促进澳洲在东南亚的贸易与投资。

澳洲总理阿尔巴尼斯星期二（3月5日）在墨尔本举行的亚细安—澳洲特别峰会，向企业高管发表讲话时作这宣布。

澳洲政府属下的澳洲出口金融公司（Export Finance Australia）负责管理这个基金，提供贷款、担保、股权和保险，以促进澳洲与亚细安成员国的双向贸易与投资，尤其是支持本区域的清洁能源转型和基础设施发展。

阿尔巴尼斯说，这是“一代人以来澳洲与亚细安经济往来的最重大升级”。“澳洲的经济前途取决于本区域……这些倡议是对我们未来的进一步投资，确保我们在东南亚经济规模和影响力不断增长的过程中，与东南亚保持合作。”

2022年，澳洲与亚细安国家的双边贸易额超过1780亿澳元，已经超越澳洲与日本或美国的双边贸易额。同期，澳洲与亚细安的双边投资额达到3070亿澳元。

另一方面，气候变化会是这次特别峰会的一个重要课题。东南亚拥有丰富的关键矿产资源和极大的电力需求，在全球推动清洁能源发展的进程中有望发挥重要作用。

阿尔巴尼斯说：“采取行动应对气候变化对本区域而言是必要的，这也是一个变革性的经济机遇。”

他当天也宣布，澳洲将在未来四年投入额外的1亿4000万澳元，用于延长现有“基础建设伙伴关系”（Partnerships for Infrastructure Program），为东南亚的可持续基础设施项目提供资金和支持。这项计划自2021年推行以来，帮助了合作伙伴加快交通互联、清洁能源转型和电信改革。