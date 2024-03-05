普拉博沃承诺印尼经济可获8%增长

（雅加达综合电）印度尼西亚总统候选人普拉博沃星期二（3月5日）承诺新旧政府会顺畅交接，延续总统佐科的政策，确保印尼经济未来四五年将取得8%的增长。

普拉博沃在万自立银行投资论坛上发表近一个小时的演讲。他说，他有信心印尼未来四五年的国内生产总值（GDP）年增长率可以达到8%。

普拉博沃向包括多国大使和商界人士在内的与会者说：“过去五年，我们的贸易一直取得盈余。我们的储备非常健康，未来几年必定更好。”

“我们决心保持这种审慎而明智的管理方式。”

这是普拉博沃在2月14日大选自行宣布胜选以来的第一场公开活动。他的发言显然是要安抚投资者对新政府财政政策的担忧。他的免费营养午餐竞选承诺如果全盘落实，很可能会扩大印尼的财政赤字。

普拉博沃认为，他带领的新政府可以将财政赤字占GDP的比率，从2023年的不到2%，扩大到日后的2.8%。这仍在宪法规定的3%以内。

普拉博沃誓言在掌权后会坚守财政纪律，但重申他认为印尼的公共开支和债务还有增加的空间，因为它们占GDP的比率低于其他国家。

他补充说，印尼有基本优势，只需要良好的管理，同时创造更多就业机会和解决贫困问题也至关重要。

普拉博沃也主张让国有企业私有化，允许私人领域蓬勃发展和发挥主导作用，但强调政府须继续监管和在战略领域拥有决策权。

他说：“我们可能须要制定一套计划，让国有企业私有化。政府可以负责监督，也须在战略领域拥有决策权。

“我不认为我们须要涉足每一个经济领域……现在我们必须让私人领域逐渐占据主导地位。”

目前，印尼国企在金融、电信业、建筑业和采矿业占主导地位。

普拉博沃不满意印尼民主制度

72岁的普拉博沃是国防部长，他与佐科长子吉布兰搭档参加2月14日举行的总统选举。尽管选举委员会尚未公布正式结果，但非官方抽样计票结果显示普拉博沃获得近六成的支持票，几乎肯定当选印尼下任总统，会在今年10月从佐科手中接棒。印尼选委会将于3月20日公布选举结果。

普拉博沃说，印尼应该为这次大选感到自豪，虽然他对印尼的民主制度并不满意，但这次选举的投票率“还不错”。

他说：“请让我明说，民主真的非常非常累人。民主非常非常混乱，非常非常昂贵。民主还有很大的改进空间。”

印尼的民主进步派指责这位前将军曾违反人权，担心他上台后，会导致印尼的民主进程走回头路。