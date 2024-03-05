越南最大规模欺诈贪腐案开审 被告多达85人

（河内／胡志明市综合电）越南历来最大规模诈骗洗钱案星期二（3月5日）在胡志明市法院开审，越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被控侵吞逾120亿美元（约161亿3000万新元），还有越南央行前职员和政府前官员等多达85名被告卷入其中。

据越南通讯社报道，胡志明市人民法院以贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名起诉第一被告张美兰。若罪名成立，她将被判处死刑或监禁。

此外，越南最高人民检察院以执行公务中滥用职权、失职失责造成严重后果、违反信用机构和国家银行运营规定及与银行有关规定、滥用信任侵占财产等多项罪名，起诉其他85名被告，包括张美兰的丈夫、香港房地产发展商朱立基，以及西贡商业银行、原中央银行、原政府检查总署、原国家审计署的领导干部。

星期二出庭的被告共有78人，有八名被告潜逃在外，包括两名中国人，警方已对逃犯发出国际逮捕令。

67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行，诈取了相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。她被控从2012年1月1日至2022年10月7日间，设立虚假贷款申请，从该银行提取现金，让毫无戒心的银行债券持有人损失惨重。

警方已经确认，此案受害者多达4万2000人。这起大规模诈骗案震惊全国，引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动，这在共产党统治的越南是罕见的。

据《胡志明市法律报》报道，多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6公吨的文件，分别装在104个箱子里，有近2500份文件和100万张纸条。审讯过程可能长达两个月，这会是越南历来耗时最久的审讯。

越南国防媒体星期二发布的照片显示，当天一早就有数十辆面包车押送数十名被告前往法院，法院内外有重兵把守。

近年来，越南政府对腐败官员和商界精英进行了严厉打击。2021年以来，已有1700多起贪污案件的4400多人被起诉，其中就包括越南饮料业大亨、新协发集团董事长陈贵清以及他的两名女儿，他们被指控挪用3150万美元。