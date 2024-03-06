亚细安澳洲领导人吁加沙立即实施持久停火

亚细安国家和澳大利亚领导人就加沙局势达成一致，在联合宣言中呼吁立即实施持久的人道主义停火。此前，曾传出各国对联合宣言的遣词用字看法不一。

亚细安—澳洲特别峰会星期三（3月6日）落下帷幕，领导人会后发表《墨尔本宣言》。各国共同对加沙地带的“严峻人道主义形势”表示关注，并指当地形势在去年10月7日的袭击后加剧。

领导人谴责对所有平民和平民建筑的袭击，并呼吁立即实施持久的人道主义停火。他们呼吁立即无条件释放所有人质，尤其是老弱妇孺。

据传，各国原本就加沙局势的措辞存在分歧。据法新社看到的宣言草稿，各国大致同意呼吁立即实施持久的人道主义停火。不过对于声明中应呼吁全面停火或更短暂的“人道主义”停火，一些持不同意见。

南中国海课题上，各国重申本区域维护和促进和平、稳定、海上安全，以及飞行和航行自由的重要。各国领导也意识到南中国海做为“和平、稳定和繁荣之海”的好处。

“我们鼓励所有国家避免采取任何危害区域和平、安全与稳定的单方面行为。”

各国强调，必须维持和促进有利于《南中国海行为准则》磋商的环境。他们也强调及早谈成“有效、实质，且与包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法一致”的行为准则。

亚细安成员国和中国于2018年3月展开《南中国海行为准则》正式磋商，同年8月达成单一磋商文本草案，并在2019年7月底完成草案一读，四年后完成二读，目前处于三读阶段。

李显龙总理星期二（5日）在新澳领袖的联席记者会上被问到南中国海课题时也说，这个课题并不容易解决，行为准则的磋商也“无可避免会谈到最终要什么样的成果”。

“因为最终的答案不容易，所以同样的，行为准则的磋商也需要一些时间。”

亚细安领导人重申支持五点共识

缅甸课题上，领导人在宣言中重申对亚细安五点共识的支持，并指这是亚细安应对缅甸政治危机的主要参照。

各国强烈谴责当地发生的暴力行为，呼吁立即停止这些行为。领导人也呼吁包括联合国在内的亚细安其他外部伙伴及缅甸邻国继续提供支持，并与亚细安共同推动五点共识的实质落实。