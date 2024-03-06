李总理：澳洲与本区域合作 有助更多利益攸关国家参与

澳大利亚参与区域合作，有助本区域保持开放，同时让更多同亚洲稳定与繁荣利益相关的国家，能参与到本区域的合作中。

李显龙总理星期三（3月6日）结束在澳洲墨尔本出席亚细安—澳洲特别峰会的访问行程。他在接受新加坡媒体访问时说，本区域攸关澳洲的利益，长期以来，本区域也从澳洲的参与中获益。他乐见历届澳洲政府都把亚洲视为核心关注点，且日益如此，并为继续深化与亚细安的合作关系投入政治注意力和资源。

“我们认为澳洲很可贵。经济上，它是我们的伙伴。战略上，澳洲和美国关系密切，是美国的盟友。澳洲参与我们的区域合作，有助本区域保持开放，也能让更多同亚洲稳定与繁荣利益攸关的国家参与合作。”

本届峰会是亚细安领导人今年首次聚首，去年12月在日本的纪念峰会是亚细安一年议程的结束。记者问到，当前中美两国都被国内课题与其他国际事务缠身，对比之下，亚细安主导的合作机制是否在本区域更有号召力？李总理回应说，与各个对话伙伴举行的峰会都是亚细安的例行外交事项。亚细安与各个伙伴定期会面，时不时也举办纪念性质的峰会，相继与日本和澳洲举办峰会纯属时间上的偶然。

“对话伙伴一贯重视与亚细安的关系，他们希望在这个基础上继续取得进展，亚细安也非常乐意与他们合作，让他们参与到区域的和平、稳定和安全。”

李总理星期三上午在峰会全体会议上也谈到，在亚细安下个阶段的整合中，澳洲继续深入参与和结合到亚细安的议程非常重要。

他说：“东南亚未来经济的发展，以及我们设立的基础设施、规则与规范，都会直接影响澳洲自身的增长和发展。如果做得好，这也会大大加强澳洲的增长和发展。”

李总理说，本区域的和平、安全和繁荣与澳洲有独特的利害关系；稳定繁荣的亚细安和开放包容的区域框架最符合澳洲的利益。澳洲多年来也为亚细安共同体的建设贡献良多。

新加坡对澳洲致力于深化与本区域的联系表示欢迎。李总理也就澳洲与亚细安在绿色和数码经济领域的合作提出建议，包括借助澳洲的优势为跨境电力贸易制定框架和发展实体基础设施，以及帮助亚细安制定自己的数码经济框架。

澳洲总理阿尔巴尼斯在峰会全体会议的开场白中，强调东南亚“是澳洲命运所在”，澳洲会继续支持《亚细安印太展望》并确保本区域和平与稳定。

“澳洲致力于和你们一起维护主权、领土完整、平等和独立的原则，并确保区域的安全、韧性、开放、包容和繁荣。”

担任亚细安轮值主席的老挝总理宋赛·西潘敦在发言时感谢澳洲对亚细安核心地位的持续支持，并指这大大加强亚细安共同体的建设进程，以及亚细安和澳洲的共同目标，如维护与促进区域及其他地区的和平、稳定与发展。