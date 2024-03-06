美国在南中国海纠纷力挺菲律宾 中国称菲沦为棋子

（马尼拉／华盛顿／北京综合电）中菲两国就双方船只在南中国海争议水域发生碰撞事件各执一词。菲律宾被指蓄意碰瓷滋事后，反指中国在南中国海故意挑起事端，恶意煽动炒作。

菲律宾的南中国海工作小组发言人马拉亚星期三（3月6日）在记者会上强调，马尼拉不会因为北京的这些行为而放弃本身在有关海域的海上活动权。他还说，南中国海航道宽阔，足以让两国船只和平共处。

他指责中国海警星期二（5日）对菲船只发射水炮是挑衅和非法行为，“不应是海警的作为”。

菲总统小马可斯直指中国在南中国海的行动令人“震惊”。他星期三告诉记者：“我们很震惊继续看到这种针对我们海员和海岸卫队的危险操作和危险行动。”

小马可斯说，菲律宾以最严肃的态度看待此事。“我们会再次表达抗议，并希望继续通过沟通避免再发生这类情况。”

菲律宾星期二指责中国海警船危险拦截并用水炮攻击菲补给船，导致四名船员受伤；中国则指菲方蓄意碰瓷滋事。有关补给船当时正为南中国海阿云津礁（中国称仁爱礁）坐滩军舰执行补给任务。

美国国务院事后发声明力挺菲律宾，谴责中国在南中国海采取挑衅行动，并称美国会和菲律宾“站在一起”。

美国国务院发言人米勒星期二在一份声明中说，最新的这起事件再次显示中国漠视菲律宾人的安全与生计，也无视国际法。

他说：“美国重申1951年《美菲共同防御条约》第四条涵盖在南中国海任何地方对菲律宾武装部队、公务船或飞机，包括海岸警卫队船只和飞机的武装攻击。”

中国批美国颠倒黑白借机挑拨

中国指责美国把菲律宾当成搅乱南中国海局势的棋子，并希望菲方不要被摆布。

中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上说： “历史教训表明，棋子最终只会成为弃子。”她也反驳美国国务院，指美国罔顾事实，颠倒黑白，为菲律宾的侵权挑衅行径站台背书。

她强调，中国海警依法对菲方在仁爱礁的侵权挑衅行为采取必要的执法措施，并指仁爱礁问题是中菲的双边问题，包括美国在内的任何第三方不应借机挑拨及介入。“中方维护自身合法权利的决心意志坚定不移，菲方侵权挑衅的图谋不会得逞。”

安华：南中国海冲突风险被夸大

中菲在南中国海的最新争执发生在亚细安—澳大利亚特别峰会召开期间，因此成为峰会焦点之一。不过，与会的马来西亚首相安华认为，南中国海发生冲突的风险被夸大了。

《悉尼先驱晨报》星期二报道，安华受访时说，他对中国崛起并不担忧，并指如果中美不能改善紧张关系，全球都将面临灾难。

安华此前一天在与澳洲总理阿尔巴尼斯联合召开的记者会上提到，西方国家的“恐华症”日益严重，并促请西方不要因自身与中国的竞争关系，就强迫他国选边站。