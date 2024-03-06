越南将两外国政治团体列为恐怖组织

（河内综合电）越南公安部宣布，将两个在美国活动的政治团体列为恐怖组织，指控它们策划恐怖袭击和宣传分裂主义。

据越南公安部星期三（3月6日）发布的声明，这两个组织分别是于2011年成立、总部设在美国北卡罗来纳州的“高地民族支持小组”（Montagnard Support Group Inc），以及2019年在泰国成立的“致力于公平正义的高地民族”（Montagnard Stand for Justice）。

越南山区原住民（Montagnards）指的是越南中部高地的少数民族。许多人是新教基督徒，在越南战争期间支持美方。

据报道，这两个组织都在美国运营，并被指涉及2023年6月发生在中部高原地区的一起致命袭击。事件造成九人死亡，包括四名警察。

声明还称，这两个被列为恐怖组织的团体在越南招募少数民族人员，对他们进行培训并指示他们“开展恐怖活动、煽动抗议、杀害官员和平民、破坏国家资产并试图建立自己的国家”。

当局警告，任何人加入这些组织或接受这些组织资助，都将被控犯下恐怖主义罪行，根据法律规定予以处理。

越南逮捕三名异议分子

另一方面，人权观察组织星期三透露，越南在过去一周，以反国家宣传的罪名逮捕了三名异议分子，并呼吁越南政府立即释放他们。

组织在一份声明中说，49岁的著名维权人士阮志全（Nguyen Chi Tuyen）以及前越南政治囚犯阮武平（Nguyen Vu Binh，55岁）上星期四（2月29日）被越南当局逮捕。另一名越南异议分子黄越庆（Hoang Viet Khanh，41岁）则在隔天被警方逮捕。

人权观察组织亚洲区副主任罗伯逊说：“这三人除了行使言论自由的基本权利外，没有任何其他罪行。”