去年以来第七名议员 土团党首名州议员倒戈

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党土著团结党再有一名议员宣布支持首相安华领导的团结政府。土团党雪兰莪巴生海峡区州议员阿都拉昔星期三（3月6日）宣布支持雪州大臣阿米鲁丁领导在雪州政府，但不退出土团党。

阿都拉昔是土团党去年10月以来的第七名“变心不退党”的议员，也是首名这么做的州议员。在他之前，土团党共有六名国会议员宣布变心不退党。

阿都拉昔星期三发文告宣布，他基于多个理由而决定支持雪州大臣阿米鲁丁领导的雪州政府。阿米鲁丁也是安华领导的人民公正党副主席。

阿都拉昔说，他是为了选民的福祉而决定支持阿米鲁丁。但“我仍是土著团结党党员，也将继续担任巴生海峡区州议员。”

阿都拉昔之前曾担任土团党雪州主席。土团党领导层今年1月29日宣布，雪州淡江区州议员及前雪州大臣阿兹敏取代阿都拉昔成为土团党雪州主席。

土团党星期六（2日）的特别全国代表大会批准修改党章第10条文，规定违背党意及支持政敌或对立政党的国州议员将开除党籍、必须腾空议席。

阿都拉昔是土团党修章后首名变节的议员。土团党是否引用修订后的党章对付阿都拉昔备受关注。

雪州议会共有56席。去年8月的六州选举后，希盟为首的团结政府占34席，土团党领导的国盟掌握22席。阿都拉昔表态支持团结政府后，朝野席次已经变成35席与21席。但这有待雪州议会进行记名投票时才能确认。

去年10月12日至今年1月24日，土团党共有六名国会议员宣布支持安华但拒绝退党。他们包括霹雳江沙区国会议员依斯干达、沙巴纳闽区国会议员苏海里、吉兰丹话望生区国会议员莫哈末阿兹兹、吉兰丹日里区国会议员扎哈里、霹雳武吉甘当区国会议员赛阿布胡申，以及雪兰莪丹绒加弄区国会议员祖卡夫佩里。