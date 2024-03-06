再有巫统要员获判无罪 马国前联土局主席就贪污罪上诉成功　

（布城综合讯）马来西亚联邦土地发展局前主席莫哈末依沙九项贪污罪上诉得直，获上诉庭判无罪释放。他是首相安华的团结政府2022年11月上台以来，第三名摆脱贪污案的巫统要员。

吉隆坡高庭在2021年2月宣判，莫哈末依沙在购置砂拉越酒店案中九项收贿总额309万令吉（约87万5000新元）的控状，罪名成立。刑罚是每项控状入狱六年，刑期同时执行，以及罚款1545万令吉。依沙随即上诉。

以法官瓦哲为首的上诉庭三司星期三（3月6日）一致推翻高庭的判决。瓦哲宣读判词时说，控方在开庭陈述中指这笔款项是让依沙批准购置酒店的报酬，但在审讯期间，控方却指行贿者以这笔钱利诱依沙不要干预酒店买卖合同。“这究竟是贿赂还是利诱？”

瓦哲说，基于疑点利益归被告的原则，三司同意推翻高庭的判决，改判依沙无罪释放。

现年76岁的依沙是过去16个月里第三名摆脱贪污案的巫统要员。吉隆坡高庭去年9月4日批准控方撤销巫统主席阿末扎希涉及的健康思维基金会贪污案47项控状，并判阿末扎希无事省释。

三天后，吉隆坡高庭去年9月7日宣判巫统沙巴州主席邦莫达与妻子芝芝被控贪污280万令吉案上诉得直，无罪释放。

依沙星期三告诉媒体，如果巫统需要他，他愿意再次参政。

依沙1982年至2004年间出任森美兰州务大臣。他在2005年巫统党选中，以最高票当选副主席。巫统隔年核实他贿选而宣布他失去副主席等所有党职，但并未起诉他。

依沙过后沉寂数年，直至2009年上阵并赢得森州峇眼槟榔选区补选才重新回到政治舞台。他2011年1月出任联邦土地发展局（简称联土局，FELDA）主席时，时任马来亚银行投资总裁东姑扎夫鲁指依沙担任此职将引起市场不安。东姑扎夫鲁是现任贸工部长。

依沙担任联土局主席的六年间，陆续暴出多宗丑闻，因此他2017年1月任期届满后就没再续任，但当局也不曾调查或提控他。

希盟政府2018年5月上台后，反贪污委员会同年12月正式就收购酒店案提控他一项失信及九项收贿罪名。