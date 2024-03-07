错失主办泰勒丝演唱会 国盟批评安华政府

（吉隆坡综合讯）新加坡争取到美国天后泰勒丝“时代巡回演唱会”东南亚独家主办权事件在马来西亚引起争论。在野阵营国民联盟（国盟）批评首相安华及政府没有善用外国艺人演唱会带来的机遇，青年及体育部则表明，主办方从未要求在马国举办演唱会。

新加坡政府争取到泰勒丝演唱会东南亚站的主办权，预计能带来5亿新元收益。国盟成员党土著团结党法律及宪法局副主席沙莎丽娜星期三（3月6日）发文告说，马国政府早在2022年就与泰勒丝演唱会主办方协商，但最后却是新加坡取得主办权。她要首相安华解释此事。

土团党署理主席阿末法依沙也在社媒平台X指出，安华政府无法善用外国艺人演唱会带来的机遇，将导致马国落后于其他国家。

不过，青年及体育部副部长阿当阿里星期四（7日）告诉国会，马国从未就泰勒丝演唱会与任何方面协商。他说，主办方也已经澄清，从未建议在马国举办演唱会，因此不存在所谓马国错失泰勒丝演唱会的说法。

青年及体育部长杨巧双则在社媒调侃国盟说，很高兴看到国盟也能讨论演唱会的好处，并希望国盟接下来在演唱会课题上能保持一致，停止反对一些歌手在马国举行演唱会。

不少网民也批评国盟成员党伊斯兰党，之前多次以“不符合回教教义”为由，要求政府禁止外国艺人和团体在马国演出，或呼吁回教徒不要出席这些演唱会，才是让一些外国艺人在办巡演时，选择绕过马国的主要原因。

网民还提醒国盟，伊党曾反对或号召回教徒抵制多名外国艺人，包括韩国女团Blackpink和英国歌手艾德希兰（Ed Sheeran）等。