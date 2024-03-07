安华重申不选边站 希望中美关系恢复友好

（墨尔本综合电）马来西亚首相安华强调，作为独立自主的国家，马国不想、也不会被迫在超级大国之间选边站，而国际社会渴望看到中美关系恢复友好，否则全球都将面临灾难。

安华在澳大利亚出席亚细安—澳洲特别峰会期间接受《悉尼先驱晨报》专访时，就中美关系发表看法。谈到美国不断强调中国造成印太地区局势日益紧张，安华认为，只要印太地区的国家对美国和中国都保持中立和不结盟立场，“我认为这不是什么大问题”。

安华曾多次公开表明马国拒绝在中美之间选边站，近日还批评美国等西方国家强迫他国这么做，并指西方的“恐华症”日益严重。

至于台海危机，安华说，北京是否统一台湾，不由其他国家说三道四。但他认为，北京目前向台湾动武的可能性不大。

他说：“我们都同意一中政策。至于如何诠释（一中政策），则是中国大陆和台湾的问题。”

“不管（动武）原因是否正确，美国在外交政策中使用武力的次数，比其他任何国家都多。但大多数情况下，（美国动武的）原因都是错误的，例如伊拉克和阿富汗。”

安华也提到以哈冲突。以色列与哈马斯的冲突从去年10月延续至今仍无缓解迹象，安华指出，美国至今无法强力主导以哈停火，让人难以置信。

他说：“这很不幸，因为这显示（各国）彻底失败，我称之为‘对国际秩序道德准则的放弃’。这导致以哈冲突开始以来，已有约3万名巴勒斯坦人死亡。”

安华赞扬澳洲去年12月在联合国大会投票赞成以哈停火。他认为，人们只关注哈马斯去年10月7日展开的袭击，却忽视巴勒斯坦长期被占领土及掠夺的历史因素。在以哈冲突中，马国政府的立场向来是支持巴勒斯坦。