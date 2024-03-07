澳越建立全面战略伙伴关系 深化多领域合作

（堪培拉综合电）澳大利亚总理阿尔巴尼斯和越南总理范明政宣布，澳越关系已提升为全面战略伙伴关系。

两人星期四（3月7日）在澳洲堪培拉举行的记者会上作出这项宣布。阿尔巴尼斯说，这个具有里程碑意义的全面战略伙伴关系将支持两国在气候、环境和能源、数码转型和创新方面扩大合作，并在国防与安全、经济和教育合作基础上继续发展。

阿尔巴尼斯也宣布，澳越签署了新协议，以加强监测气候变化对海洋环境的影响；两国也推出一项允许1000名越南工人填补澳洲农业部门劳动力短缺的新安排。

他说，双方还将进一步加强贸易投资合作。2022年，澳越的双边贸易额达到257亿澳元（约226亿新元），比2020年增长75%，使越南成为澳洲第12大贸易伙伴。

范明政强调，越澳全面战略伙伴关系将有助于进一步深化两国关系，满足两国人民的共同愿望，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。

据越通社报道，范明政和阿尔巴尼斯星期四见证了两国关于教育培训、能源矿产、农林渔业、科技与创新、劳动与就业、经贸投资、金融银行、国防安全、维和、司法等领域的11项合作文件的签字仪式。

两国领导人还同意就优先领域开展新的部长级对话，包括能源与矿产领域，以推动供应链多元化，减少对中国的依赖。

两人在联合声明中说：“能源和矿产的年度部长级对话将推动我们在能源和资源领域的合作，包括关键矿产供应链。”

越南拥有世界第二大稀土储量，约为2200万公吨稀土氧化物当量，仅次于中国，吸引澳洲矿业业者寻求与越方合作。

除了澳洲，越南还同美国、中国、印度、韩国、日本和俄罗斯建立了全面战略伙伴关系。