小马可斯：南中国海冲突风险“比以前高”

（马尼拉综合讯）菲律宾总统小马可斯说，菲律宾和中国之间就南中国海主权争端爆发冲突的可能性“现在比以前高得多”。不过他表明，中菲船只在南中国海发生的最新碰撞事件不是援引《美菲共同防御条约》的理由或时机。

《马尼拉时报》报道，小马可斯星期三（3月6日）在澳大利亚出席亚细安—澳洲峰会后，在场边接受媒体访问时，针对中菲船只在南中国海的最新争执说：“菲律宾人都很担心（会爆发冲突），而且这有可能不是因为有人做出‘我们要开战了’的战略决策，而是因为一些军事人员的误判，或是一些行动引起误会所致。这也就是为什么当言辞激烈时，我们总是试图降温。”

菲律宾星期二（5日）指责中国海警船危险拦截并用水炮攻击菲补给船，导致四名船员受伤；中国则指菲方蓄意碰瓷滋事。有关补给船当时正为南中国海阿云津礁（中国称仁爱礁）坐滩军舰执行补给任务。

美国事后公开力挺菲律宾，并重申了《美菲共同防御条约》，此举令南中国海局势进一步升温。不过，小马可斯认为，中国针对菲船只的最新行动还不足以触发这个条约。

他说：“他们（中方）损坏了补给船，并对我们的一些船员造成伤害……我们会再次表达抗议，希望能继续沟通以找到解决方案。”

根据菲律宾和美国1951年签订的《美菲共同防御条约》，盟友有义务帮助保卫受到攻击的任何一方。美国国务院发言人米勒星期三重申，《美菲共同防御条约》“适用于对南中国海任何地方的菲律宾武装部队、公务船或飞机，包括海岸警卫队船只和飞机的武装攻击”。他还谴责中国在南中国海采取挑衅行动。

王毅：域外国家不要挑事生非

针对美国等对菲律宾的支持，中国外交部长王毅星期四（7日）奉劝某些域外国家不要挑事生非，选边站队，也不要成为南中国海的搅局者和肇事。

王毅当天在中国两会期间召开的外长记者会上，强调了中方在南中国海问题上的立场主张有充分的历史和法理依据，并坚持由直接当事国通过对话协商谈判加以妥善管控解决争议。他还表明，中国和亚细安都要继续落实《南中国海各方行为宣言》，以及加快推进《南中国海行为准则》的商谈，以维护南中国海和平稳定。