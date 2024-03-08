印尼效仿新加坡争取海外艺人演唱会独家主办权

（登巴萨综合讯）印度尼西亚效仿新加坡，争取海外艺人演唱会独家主办权，举办具有竞争力的演唱会，创造可观的旅游收入。

印尼海洋与投资统筹部长卢胡特星期四（3月7日）出席在峇厘岛首府登巴萨举行的一项商业配对活动闭幕仪式时说：“新加坡能提供给艺人的东西，我们也能。我们必须勇敢地竞争。如果新加坡能从中获益，为什么我们不能？”

他指出，印尼当局已经就这项计划召开会议，并透露有一家娱乐公司已获得一名海外艺人到印尼举行独家音乐会的主办权，会在未来半年内落实，但他没有透露这名艺人的身份

他还呼吁娱乐业者与更多艺人达成协议，举办具有竞争力的演唱会。“有一家娱乐公司已经获得许可，我要求他们寻找其他艺人并达成协议。”

新加坡政府拨款为美国歌坛天后泰勒丝演出提供津贴，并与对方达成协议，争取到她全球巡演的东南亚站主办权。

卢胡特估计，新加坡与泰勒丝的协议将转化为可观的外汇收入，包括连续九天爆满的酒店入住率。“因为泰勒丝的演出，你有两周时间不能去新加坡。九天的酒店都被订满了。为什么呢？因为印尼不能举办她的演出。”

泰勒丝“时代巡回演唱会”东南亚站，从3月2日起在新加坡举行六场演出，吸引大批世界各地的歌迷前来观看，估计能带来多达5亿新元的旅游收入。