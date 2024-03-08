马国拟推出新公共房屋模式 提高住房质量

（香港综合讯）马来西亚房屋及地方政府部长倪可敏说，政府将推出新的公共房屋模式，以提高住房质量。

倪可敏星期五（3月8日）在香港出席活动后告诉媒体，根据新的“人民住宅计划”，公共住房除了将更宜居，也会结合商业与社区中心及绿色空间。

马国政府将规划好交通的连通性，减少车辆和停车场的数量。此外，公共住房也将与绿色建筑物接轨，以实现降低30%能源成本的目标。

倪可敏透露，新计划推出的住房，每个单位面积为750平方英尺，含三间卧室和两间浴室。每个单位的兴建成本为30万令吉（约8万5000新元），并将以6万令吉出售给低收入群体。

他说，这是马国民众可享有的最高额补贴计划。政府将规定业主在10年内不可脱售住房单位，以免有人从中牟利。

倪可敏呼吁政府提供更多拨款，以落实这项新计划。他指出，新加坡政府组屋每年获得300亿新元的预算，相比之下，马国的“人民组屋计划”只获得5亿5000令吉拨款。

为了满足低收入群体的住房需求，马国政府制定了各种房屋计划供民众申请。不过，马国的公共住房往往面对严重的管理不善、失修及治安等问题。

首相安华领导的团结政府上台后，房屋问题再次受到关注。倪可敏去年曾邀请新加坡建屋发展局专家到马国交流，学习新加坡的房屋规划。