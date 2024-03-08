雅加达地位新法案引争议 佐科被指借此建立政治王朝

（雅加达讯）印度尼西亚国会正在加快推进有关迁都后雅加达特殊地位的新法案。不过，这项法案引起许多争议，有专家批评当中一些条款明显受到即将卸任的总统佐科政治利益的严重影响。

《雅加达邮报》报道，新法案有争议的条款包括，授权总统任命和解雇雅加达正副省长。这令人担心，雅加达居民通过选举选择省长的权利将被剥夺。

法案还建议设立一个由副总统担任主席的城市群区域委员会（Agglomeration Regional Council），以协调落实国家战略计划和发展。根据条款，茂物摄政区和城市、勿加泗摄政区和城市、西爪哇的德波市和展玉市、万丹省的丹格朗摄政区和城市，以及南丹格朗都将被划入雅加达的城市群内。

观察人士指出，佐科可能会利用这项法案，通过即将出任副总统的儿子吉布兰继续掌权及发挥影响力，以建立政治王朝。

印尼安达拉斯大学宪法专家费里说：“与佐科执政时期的情况一样，这项法案的起草过程基本上是不透明的，并且充满了利益冲突。毫不意外，有人认为此法案旨在阻止佐科的政治对手为雅加达选择新领导人。”

对于这些批评声浪，印尼国会副议长苏夫米指出，法案中有争议的条款在审议过程中仍然可以改变，以确保顾及公众的意愿。

他星期二（3月5日）在国会会议上说，国会将在当前的会议期间启动对雅加达地位法案的审议。

印尼将从今年8月起，分阶段将首都从雅加达迁移至约1300公里外的婆罗洲岛东加里曼丹省的努山达拉。新法案旨在迁都后将雅加达重新定义为一个广阔的城市群内的自治省。

这项法案已于去年12月通过人民代表会议（下议院）初审，但在表决通过前，仍要与政府讨论。

印尼国会议长苏普拉特曼日前指出，有关雅加达作为国家首都的2007年第29号法律，今年2月15日已到期。这意味着，雅加达现已失去国家首都的法律地位，因此，关于雅加达特殊地位法案的讨论刻不容缓。

不过，总统法律事务特别助理蒂妮驳斥苏普拉特曼的说法，指在佐科颁布迁都的总统政令之前，雅加达会一直保留国家首都的地位。至于总统政令颁布的具体时间，她说：“这完全取决于总统。”