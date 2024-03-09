柔佛两陆路关卡柜台全开 应对新加坡学校假期入境人潮

（新山综合讯）新加坡3月份学校假期开始了，马来西亚柔佛州移民局预计，这期间有大量游客使用新柔长堤和新马第二通道入境新山，因此下令两个关卡的所有出入境柜台即日起全面开放运作，直到3月17日，以确保通关顺畅。

不过，柔佛长堤的苏丹依斯干达大厦（新山关卡）自动通关闸门（E-Gate）星期六（3月9日）早上因系统故障，入境者只能排队经由关卡柜台通关，导致入境大厅拥堵不堪，怨声四起。

有网民在社媒平台上申诉，拥堵情况持续数小时。刚结束中国考察行程的柔佛州务大臣翁哈菲兹返回柔佛后，第一时间到新山关卡了解情况。

他星期六晚巡视新山关卡后在脸书发文说，新山两座陆路关卡过去一周状况连连，主要是三个问题所致。“第一，出入境的电单车自动通关系统（M-Bike）故障。第二，伺服器烧毁造成自动通关闸门停用。而第一个状况迫使当局调动更多官员到电单车通关柜台帮忙，造成汽车通关柜台人手不足。我已和内政部长商讨对策，希望尽快解决问题。”

本月4日，新山两座陆路关卡的M-Bike故障，导致电单车连日在通关时严重堵塞。翁哈菲兹6日在脸书表达关注后数小时，系统就恢复了正常运作。

这个星期六是新加坡学校假期的第一天，预料接下来这个星期将有庞大的入境人潮。柔佛移民局局长峇哈鲁丁星期五（8日）下令新山关卡的284个出入境柜台，以及苏丹阿布峇卡大厦（新马第二通道关卡）的169个柜台全面开放。当局也开放反方向通道，让汽车和巴士通行，确保通关顺畅。

峇哈鲁丁指出，根据此前的经验，每逢佳节期间、周末长假或公共假期，在出入境高峰时段开放反方向通道可以有效缓解关卡拥堵。柔佛移民局去年10月中开始在新山关卡实施开放反方向通道计划，以解决每逢长周末或假期关卡拥堵不堪的问题。

翁哈菲兹在新加坡学校放假前夕，呼吁移民局采取措施应对入境人潮激增。峇哈鲁丁随后发出指示。

翁哈菲兹星期五在脸书说，新山出入境通关系统仍有改善空间，特别是新加坡学校假期从本周末开始，加上斋戒月来临，预计会有更多人北上柔佛，有关单位有必要加紧采取措施，确保出入境顺畅。