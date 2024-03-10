达信拟回清迈祭祖掀争议

（曼谷综合讯）目前获得假释的泰国前首相达信，预料会获得当局批准，于这个星期返回老家清迈祭祖。此事引起各方议论，批评者认为，达信企图通过清迈之行与亲信会面，重聚他的政治力量。

泰国媒体早前引述达信的假释担保人，即他的女儿佩通坦报道称，达信将于3月14日至16日前往清迈。首相社德他则计划3月15日至17日到清迈了解当地空气污染及毒品问题，届时两人会否见面备受关注。

社德他星期六（3月9日）受询时说，如果有机会，他会顺道与达信在清迈会面。不过他指自己不清楚达信的行程，因此没有事先约好要见面。

社德他曾在2月24日，即达信获得假释不到一周，到达信位于首都曼谷的豪宅拜访他一个多小时。

反对派团体将提出请愿及抗议

对于达信的清迈之行，泰国反对派政治团体“泰国学生人民改革网络”领导人披集说，如果当局真的批准，他们将向假释委员会提出请愿及表达抗议。这个组织曾在达信回国后到政府大厦外示威，抗议当局对达信持有双重标准。

披集星期五（8日）告诉《民族报》，达信的清迈之行只是加强自己政治影响力的一个借口。他说，惩教局批准达信获得假释的理由之一，是达信身患重病，几乎无法自理。“但现在看来，达信可以像普通人一样过上正常的生活。”

泰国刑局副局长蒙特里早前称，若是短期行程，且判定有助于74岁的达信治愈身心，当局会批准达信前往清迈的请求。

支持者期待达信返乡

达信的支持者都十分期盼他能返回家乡清迈探访。泰国副首相及为泰党副党魁蓬坦说，清迈及周边地区的“红衫军”支持者仍忠于达信。他们计划3月15日聚集在达信故乡清迈府山甘烹县（San Kamphaeng）的一座寺庙，希望有机会见到达信。

达信于2001年至2006年担任泰国首相。2006年遭军方政变推翻后，他被控贪污滥权罪名，之后流亡国外15年，直到去年8月22日，也就是社德他在国会上下议院的投票中获选为首相的同一天才返回泰国。达信当天即被判入狱八年，但当晚就因健康理由转入警察医院接受治疗。

去年9月，达信获得泰王特赦，刑期减至一年。今年2月18日，他因符合条件，获准假释。换言之，达信并没有真正坐过一天牢，反对派因此质疑他装病逃避牢狱之灾。