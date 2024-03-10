又一苏禄组织索偿150亿美元 马国拒就范

（吉隆坡综合讯）一个名为“苏禄苏丹陶苏格公民联合组织”（United Tausug Citizens，简称UTC）的团体向马来西亚政府索偿150亿美元（约200亿新元），马国政府已拒绝相关要求。

马国副首相兼能源转型及公用事业部长法迪拉星期天（3月10日）发文告回应UTC索偿一事时指出，所谓苏禄苏丹后裔的群体之前提出的非法主张已经失败，但仍继续想方设法提出类似要求。

法迪拉也负责沙巴与砂拉越事务。他说，当局知道某方面正为他们提供资金，但马国不会就此妥协，而会继续从法律等各领域捍卫主权独立和领土完整。

沙巴首席部长哈芝芝星期天发文告说：“沙巴人民已选择通过《1963年马来西亚协议》组建马来西亚联邦，任何针对沙巴的外部主张或诉求，都不会得到州政府和人民的承认。”

陶苏格人即苏禄人，生活在菲律宾南部苏禄群岛，一部分在1970年代菲律宾内战时期逃到沙巴。

马国负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期六（9日）发文告说，UTC要求马国政府立即支付150亿美元的“割让金”，并承认UTC为“主权独立的王国”，还恫言要在美国对马国采取法律行动。

阿莎丽娜说，这是这类组织的最新行动，声称对马国领土拥有主权，并提出毫无法律依据的索偿要求。“苏禄苏丹国几十年来已经不复存在，也没有得到任何主权国家或国际组织承认。”

她强调，沙巴在1963年行使自决权成为马来西亚联邦的一部分，已是既定的法律事实。沙巴从那时起就是马国不可分割的一部分。

马国过去10多年一直面对自称苏禄苏丹后裔的个人和团体，就沙巴主权发动武装行动和索取赔偿的困扰。

沙巴过去隶属苏禄苏丹王朝，苏禄苏丹1878年割让给英国北婆罗洲渣打公司。马国独立建国后，继续支付年金给苏禄苏丹后裔。2013年，自称“苏禄苏丹皇家军队”的武装分子登陆沙巴，引发武装冲突。

苏禄军入侵沙巴事件后，马国停止支付年金。2017年，自称苏禄苏丹后裔的菲律宾人入禀西班牙仲裁庭，起诉马国政府违约。这起国际诉讼经过几年的兜兜转转后，以马国政府胜诉告终，但马国政府预料苏禄苏丹后裔不会轻易放手。