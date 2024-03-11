菲律宾寻求开发南中国海资源 望美国等盟友支持

（马尼拉综合电）菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹说，菲律宾寻求将不断深化的美菲安全关系，转化为更广泛的经济利益，并指望美国、日本和澳大利亚等盟友为菲律宾的南中国海能源勘探计划发挥关键作用。

罗慕尔德兹3月5日在马尼拉接受彭博社采访时说：“当我们要开始勘探时，我们有一些选项可以保障勘探工作的安全。我们正在与盟友密切合作，不只是美国，还有日本和澳大利亚。”

罗慕尔德兹说，菲律宾正在研究几种可以开发南中国海资源的方案，包括邀请美国公司投资勘探和开发，以及与越南等与中国有主权声张重叠的国家进行磋商。

罗慕尔德兹称，菲律宾和盟友将采取谋定后动的方式开展勘探工作，但没有透露细节，只说这是总统小马可斯任内会完成的事。

菲律宾几乎所有的燃料都依赖进口，多年来一直尝试在南中国海开展能源勘探，包括与中国讨论如何在南中国海共同开发石油和天然气资源。

然而自去年起，中菲两国围绕南中国海主权有争议的岛礁持续对峙，两国船只多次在海上发生冲突，紧张局势加剧，马尼拉和北京就共同勘探资源的谈判陷入僵局。上个月，菲律宾外长称依然愿意与北京进行能源谈判，但马尼拉不会将任何项目的控制权让给中国。

中国外交部发言人汪文斌星期一（3月11日）就此事回答记者提问时说，南中国海问题是中国和部分亚细安国家之间的问题，中方坚持同直接当事国通过谈判协商妥善处理，包括资源开发在内的涉海争议，有关国家在南中国海开发资源不得损害中方的领土主权和海洋权益，更不得拉拢域外国家插手介入。

为了制衡中国，菲律宾与美国显著加强军事合作，近期也与英国、澳洲和加拿大等国签署安全合作协议。

罗慕尔德兹说，菲律宾希望这些伙伴关系能够带来更多的贸易和投资。“虽然我们有这些防务联系，但最重要的是经济繁荣。如果我们没有经济安全，即使我们拥有所有这些防务协议，也毫无意义。”

中国也致力于从南中国海的丰富资源中获益。中国国家主席习近平呼吁军队将海洋战略与经济发展结合起来，这可能会进一步加剧中国与菲律宾的争端。

这不是菲律宾首次提到要联合盟友在南中国海展开资源勘探工作。国防部长特奥多罗今年1月告诉媒体，菲律宾正在与美国和其他安全伙伴建立防卫联盟，以便在南中国海展开资源勘探。

美企将在菲投资逾10美元

美国商务部长雷蒙多星期一起率领商业代表团访问菲律宾和泰国，加强美国与东南亚国家的经贸关系。她给菲律宾送上美国企业将投资逾10亿美元（约13亿3000万新元）的好消息。

代表团包括微软、谷歌、美国联合航空等22家美国企业的高管。它们投资的领域包括数码技能提升、太阳能与核能项目、电动汽车等。微软发声明说，将加速人工智能在菲律宾的应用。美联航今年7月底将开通东京往返宿务的新航线。

小马可斯与美方代表会晤后说，他希望菲律宾可受益于美国的《晶片与科学法》所提供的资金支援。“我们准备到2028年培养出有12万8000名半导体工程师和技术人员的强大人才库，以满足高科技行业不断增长的需求。”

美国政府2022年订立的《晶片与科学法》，主要为扩大美国的晶片产能，减少对中国产能的依赖。