马航13年来首次盈利

（吉隆坡综合讯）马来西亚财政部属下政联公司国库控股（Khazanah）宣布，旗下的马国航空集团（MAG，马航集团）今年实现13年来的首次盈利。但国库控股并未透露具体的盈利数额。

国库控股董事经理阿米鲁费尔沙星期一（3月11日）在记者会透露，这是马航集团2010年以来年度税后首次出现净收入。他说，集团的航空与旅游资产，是推动集团2023财年财报表现的主要动力。

他说：“这主要得利于国际与马国游客的旅游需求大幅上升，搭客量也恢复至疫情前水平。还有在成本管理和现金流优化下，马航终于实现久违的盈利。”

阿米鲁费尔沙也说：“马航财务目前的强劲表现，主要由冠病疫情后各领域的复苏所带动，但这种情况不会长久持续。我们因此不排除任何可以促进马航增长的方案，其中包括引入新合资方。为了实现我们的增长策略，我们将以开放态度看待所有选项。”

国库控股之前宣布，为了扶持马航转亏为盈，当局计划2023年至2025年期间注资36亿令吉（约10亿2300万新元）。但马航重新获利后，国库控股今年并未向马航注资。

马航1994年成为上市公司后就连年亏损。1997年亚洲金融风暴后，马哈迪政府以约18亿令吉收购马航前主席达祖丁的马航股权，并让马航转为国有企业。

2014年，马航的MH370航班失联以及MH17航班在乌克兰上空遭击落，使这家连年亏损的企业处境雪上加霜。当局因此下令马航除牌，并投入60亿令吉展开重组计划。这是马国政府第二次大手笔援救马航。当局2020年再透过国库控股向马航注资50亿令吉。