修章防叛 土团党提呈社团注册局审核

（布城综合讯）马来西亚反对党土著团结党本月初修章规定违背党意的国州议员将开除党和腾出议席后，星期一（3月11日）正式向社团注册局提呈修改后的党章，以寻求批准。

土团党主席慕尤丁星期一在记者会说，土团党已正式向社团注册局总监莫哈末祖菲卡，提呈修改后的党章。

去年10月至今年3月，土团党共有六名国会议员与一名州议员陆续“变心不退党”。他们都公开宣布支持首相安华领导的团结政府，但又不退出土团党。

土团党因此在3月2日召开特别全国代表大会批准修改党章第10条文，规定违背党意及支持政敌或对立政党的国会议员将被开除党籍、腾出议席。

社团注册局之前已批准民主行动党、国家诚信党与巫统等政党的类似修章条文，因此土团党的修章条文预料这次也将顺利批准。

去年10月12日至今年1月24日，土团党共有六名国会议员宣布支持安华但拒绝退党。他们包括霹雳江沙区国会议员依斯干达、沙巴纳闽区国会议员苏海里、吉兰丹话望生区国会议员莫哈末阿兹兹、吉兰丹日里区国会议员扎哈里、霹雳武吉甘当区国会议员赛阿布胡申，以及雪兰莪丹绒加弄区国会议员祖卡夫佩里。

他们已经表明绝不主动腾出议席，除非法庭下令他们这么做。换言之，他们准备上庭挑战土团党修章的合法性。

土团党雪兰莪巴生海峡区州议员阿都拉昔上星期三（6日）宣布支持雪州大臣阿米鲁丁领导的雪州团结政府，但不退出土团党。他是土团党修章后首名这么做的土团党民选议员。