中方提出南中国海局势解决方案 称菲无反应

（马尼拉讯）一名中国官员说，中国政府近一年前向菲律宾政府提出几份概念文件，就南中国海有主权争议地区局势正常化提出一些解决办法，但菲律宾政府并未对这些文件作出回应。

这名不愿具名的中国官员上周末接受《马尼拉时报》采访时说，去年4月，北京向马尼拉提出11份概念文件，每一份文件提出一个解决办法，包括如何管理阿云津礁（中国称仁爱礁）、如何管理斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）的捕鱼问题、海洋生态保护等。

他说，中方希望与菲外交部讨论概念文件的内容，“制定一些指导原则”，但“小马可斯政府没有作出任何回应”。

他透露，中国政府去年5月曾尝试派外交部副部长孙卫东与菲方正式讨论概念文件；今年1月17日在上海举行的南中国海问题双边磋商机制第八次会议上，中方也向菲方提出了概念文件。

质疑菲是否真有意使局势正常化

这名官员说：“我们期待菲律宾同意讨论这些倡议并深入探讨细节，但直到现在，我们还没有收到任何回应或反馈。”

“我们说，如果你们难以和我们达成协议，至少让我们有一些理解、默认。给我们一些东西，一些空间，确保双方都可以遵守。”

“我们因此不得不问菲方，是否真的有意使南中国海局势正常化。”

报道称，其中一份概念文件提出，中方可以不再阻拦菲律宾向阿云津礁“坐滩”军舰“马德雷山号”运送物资和轮驻军事人员，条件是菲方须停止运送大件建筑材料去加固马德雷山号。

这名中国官员指出，早在菲律宾前总统杜特尔特执政期间，菲方就已同意不再向阿云津礁运送大件建材，但小马可斯上台后，情况有了改变。

他说：“我们知道在菲律宾，政权更迭意味着政策会生变。但我们说，如果你们不满意前政府达成的协议，我们须要到谈判桌上谈一谈。”

他称菲政府拒绝承认和落实现有的协议，并开始单方面采取一系列举动。中方向菲方提出交涉，要求菲方“恢复遵守现有共识，避免在双方达成任何新协议之前单方面采取行动”。

“很遗憾的，菲方无视中方的一再劝阻和告诫，坚持运送建材对坐滩军舰进行翻新和加固，目的是要实施永久侵占。这就是事件的起因。”

中国官员称，中方会等到紧张局势降温后，才与菲方恢复对话。他强调，没有一方能从当前形势中获益，而且可能闹得关系恶化，这是双方都不愿看到的。

中菲过去一年多在南中国海一再发生摩擦。就在上周，中菲船只在这片水域两次发生冲撞，菲方指四名菲船员受轻伤。中国向菲律宾提出严正交涉，菲律宾则召见中国大使表达抗议。