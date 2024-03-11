泰北48府空污严重 清迈悬赏遏制非法烧林

（曼谷讯）泰国48个府星期一（3月11日）上午被PM2.5悬浮颗粒所笼罩，其中11个府的空气污染达到红色警戒水平。这11府多位于北部，包括污染最严重的清迈。

《曼谷邮报》报道，泰国地理信息与空间技术发展局上午10时通报，清迈府过去24小时的PM2.5浓度为每立方米125.3微克，远高于35.5微克的安全水平。

污染情况排在清迈府之后的南奔府（117.3）、夜丰颂府（114.9）、清莱府（113.5）、南邦府（111.9）、帕尧府（110.8）、哒府（100.7）、帕府（95.2）和难府（93.5），均位于泰北。首都曼谷的空气质量则处于安全水平。

清迈府政府星期天宣布悬赏1万泰铢（约376新元），鼓励民众举报非法烧林者。

清迈府的空气污染主要归咎于农业燃烧，农民习惯焚烧农作物残茬，以及焚烧耕地以清理土地，为下一个耕作周期做准备。这种做法引发严重烟霾，导致空气质量急转直下。

清迈府尹希迪塔温说，希望悬赏措施能阻遏有意烧林的人。据他介绍，当地官员在今年首两个月专注于制止人们焚烧耕地，成功防止3万2000公顷农地被烧。不过到了3月，林区纵火事件增加，官员们正想方设法要在林火燃起当天，就把火势控制下来。