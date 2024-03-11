马国将修宪 女性公民海外子女自动入籍

（吉隆坡综合讯）马来西亚内阁已经批准有关公民权的联邦宪法修正案，让马国籍女性与外籍丈夫在国外生下的孩子自动获得公民权。

内政部长赛夫丁星期一（3月11日）召开记者会说，一些国会议员反对这项修宪案，他希望为朝野国会议员举办说明会，讲解修宪的用意和解答各种疑问。“只要我有机会继续这样的讲解，修宪案就能获得（国会）所需的支持票。”

根据条例，马国男性与外籍配偶在国外生下的子女，能自动获得马国公民权；马国女性在国外所生的孩子则必须申请公民权，但申请程序复杂冗长，且不一定获批准，因此引发不公平的争议。

吉隆坡高庭2021年9月9日作出标竿性裁决，宣判马国女性公民可以和男性公民享有同等权利，她们与外籍配偶在海外出生的孩子可自动成为马国公民。马国政府提出上诉。

2022年8月5日，上诉庭三司以两票对一票推翻吉隆坡高庭的裁决，宣判马国女性在海外出生的子女无权自动成为马国公民。诉方维权组织“前沿家庭”向联邦法院上诉，此案仍未结束。

这次修宪案也提出，弃婴与无国籍儿童申请公民权时，除了须获部长批准，还须向国民登记局登记。这引起一些国会议员反对。赛夫丁说，他将与这些议员加强沟通。

赛夫丁说，联邦宪法第15a条规定，政府有权根据“适当的特殊情况”，向21岁以下无国籍儿童、非婚生子女、领养儿童或超过婴儿年龄的被遗弃儿童发放公民权。

他透露，2013年至今共有约5万9000份这类申请，约3万5000份已经获批的申请当中，有98%的申请者顺利成为公民。他将在今年12月31日前，审批其余1万4000份申请。

槟城武吉牛汝莪区国会议员蓝卡巴上星期二（5日）呼吁政府暂缓修宪，并以更完善的条文保障弃婴与无国籍儿童的权利。柔佛巴西古当区国会议员哈山卡林星期一（11日）表明，他反对任何对弃婴权益不利的修宪案。