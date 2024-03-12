泰国上议院即将改选 舆论担心换汤不换药

（曼谷讯）泰国国会上议院250名议员的任期将在5月11日结束，政界人士和观察家希望新一届上议院选举能为泰国政坛带来新气象，但有人担心，贿选、操纵选举、游说，以及上议员申请人与政党和有影响力人物的关系等因素，可能会导致新一批上议员和以前的上议员没什么区别。

泰国现任上议员全由现已解散的军人执政团全国维持和平秩序委员会任命。根据2017年宪法，新一届上议院有200人，将来自20个不同专业团体，每个团体选出10人。

《曼谷邮报》报道，泰国选举委员会主席逸提蓬已签署上议院选举的相关规定，并于2月15日在《皇家宪报》公布。

上议院选举将在县、府和国家各级举行，以防止政治干预。与现任上议员不同的是，新一届上议员不再具有投选首相的权力，但会保留批准独立公共机构职务的任命权。

预料至少10万人参选上议员

一般预料，会有至少10万人申请参选上议员，这被形容为世界上最复杂的选举过程。

据报道，有意参选者须在关于上议院选举的皇家法令发布后15天内提出申请。之后县级选举将率先举行，由各专业团体在20天内进行内部互投，每个团体得票最高的五人进入下一轮专业团体之间的投票，最终每个团体选出最高票的三人；每个县有20个不同专业团体，总数为60人。

泰国共有928个县，意味着县级的上议院选举将选出5万5680人进入府级选举。在府级选举中，每个专业团体的候选人会淘汰剩两人，或每个府筛选出40人，意味着77个府总共会有3080人进入国家级选举。

在最后的选举中，每个专业团体当中最高票的10人，或20个团体中得票最高的200人当选新一届上议员。

这个选举程序被指对那些有权势、有钱以及与政党有关的人士更有利。对此，选委会秘书长萨文说，选委会会确保新一届上议员真的是各自领域的专家。

他也促请公众和媒体协助选委会监督及防止收买选票的情况。“如果任由这200名上议员被人掌控，意味着他们会夺取国家控制权，因为上议员有权批准独立机构成员的任命，政府也需要他们支持以通过法案。”

不过，泰国政治与政策分析研究所主任塔那蓬认为，正是因为上议院选举过程复杂，且候选人众多，才更难通过收买选票来操纵选举。