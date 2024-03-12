美国要助菲律宾增产半导体 分散供应链风险

（马尼拉讯）美国要帮助菲律宾把半导体工厂增加一倍，以降低全球晶片供应链过于集中的问题。

美国商务部部长雷蒙多星期二（3月12日）在马尼拉的一场商业论坛上说：“美国公司已经意识到，我们的晶片供应链过于集中在世界上少数几个国家。且不说地缘政治因素，老话说不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里，为什么我们让自己只能向一两个国家购买这么多晶片？这就是为什么我们须要多元化。”

雷蒙多没有具体说明美国会在这方面如何协助菲律宾。她只说，对美国企业客户来说，菲律宾是一个有吸引力的目的地，因为它的关键矿产丰富，而企业一直在国际上探求能确保供应链更有保障的办法。

菲律宾目前有13个半导体组装、测试和封装设施，雷蒙多说：“让我们将它增加一倍。”

雷蒙多星期一在马尼拉对记者说，美国可能进一步收紧对中国获取先进晶片技术的控制。这显示华盛顿可能加紧步伐，防止中国在军事实力方面迎头赶上。

她说：“我们不能允许中国获取我们最先进的技术以实现他们的军事发展。因此，我们会不惜一切代价保护我们的人民，包括扩大控制。”

美国多年来一直瞄准中国的晶片产业，对晶片生产设备和用于人工智能等技术发展的晶片采取了全面的出口管制。

消息人士告诉彭博社，美国商务部工业与安全局正在考虑把中国科技公司长鑫存储加入受限获得美国技术的实体清单。还有另五家中国科技公司也可能被列为制裁对象。

雷蒙多称，美国持续评估是否已采取足够行动来确保中国无法将美国的晶片和AI技术用于军事目的。她说，目前没有具体的新制裁措施可宣布。