安华：马国与哈马斯的联系有积极意义

（柏林综合电）马来西亚首相安华表明，马国与哈马斯有政治联系，但没有军事联系。马国与哈马斯的联系在必要时能发挥作用，例如协助解决人质事件。

以哈去年10月爆发冲突以来，马国支持巴勒斯坦的立场引起美国与欧洲等西方国家不满。安华星期一（3月11日）访问柏林与德国总理朔尔茨会谈后召开的联合记者会上强调：“我们与哈马斯有政治关系，我不认为有何不妥。”

他说：“这种接触是有帮助的，至少（马国能向哈马斯）表达对人质事件的担忧。不过，我们与（哈马斯属下）任何军事组织或派系都没有联系。我已向美国与多个欧洲国家说明这一点。”

安华指出，马国与哈马斯的联系可在必要时发挥积极作用，例如协助解决人质事件。

安华也说，各国必须“了解造成问题的根本原因”，是因为以色列数十年来“对巴勒斯坦人的暴行与强取豪夺”。“我强烈反对将以哈冲突完全归咎于（哈马斯去年）10月7日（的攻击）。”

朔尔茨重申德国的立场，“以色列有权保卫自己免于哈马斯的恐怖袭击”。他也强调，柏林“要更多人道救援物资进入加沙地带，我们要求无条件释放人质，我们要求停止不必要的伤亡”。

尽管马德两国对以哈冲突的立场不同，但安华坚称两国在这个课题上仍有互信，在一些问题上也持相同立场，例如推动两国方案。