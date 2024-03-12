看好演唱会经济 印尼欲与新加坡合办世界级活动

（雅加达综合讯）印度尼西亚看好大型活动的经济效益，有意与新加坡合作在印尼联办世界级活动如演唱会。

印尼旅游和创意经济部长桑迪亚加上星期访问新加坡时，与新加坡负责贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕会面，讨论了两国联办世界级活动的可能性。

据印尼媒体报道，旅游和创意经济部星期天（3月10日）发声明透露这个消息，但没有说明是否相中哪一位巨星。桑迪亚加说，新加坡的经验显示，举办国际活动有巨大的经济效益，因此寻求与新加坡探讨合作。

他说：“最近在新加坡举办的泰勒丝演唱会提振了国家经济，演唱会观众的消费是普通游客的五倍。”

桑迪亚加也说，印尼政府正在筹备“印尼旅游基金”，为旅游业和创意经济参与者提供资金和激励措施，涵盖举办演唱会和文化或体育活动。政府预计将在第一年为基金提供约2万亿盾（约1亿7200万新元）。

旅游和创意经济部也将与其他部门机构合作，促进基础设施发展、优化许可证申请手续，以及开发旅游业相关的人力资源，并努力根除“黄牛”问题，提高印尼在东南亚国家当中举办国际盛会的地位。

海洋事务与投资统筹部长卢胡特上周末说，如果印尼能跟歌手达成协议主办演唱会，就应该这么做；如果须要付钱，就付钱，因为这就是竞争。

他说：“我告诉商界人士，尽管把国际巨星带来印尼。如果遇到问题，让我知道。”

泰勒丝在新加坡开唱后，已吸引多个区域国家效仿。