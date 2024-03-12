德国深化与马菲泰关系 促进亚洲贸易多样化

（柏林彭博电）德国总理朔尔茨希望深化德国与泰国、马来西亚和菲律宾的经济联系，实现德国与亚洲贸易联系多样化，减少对中国的依赖。

朔尔茨星期一（3月11日）至星期三（13日）在柏林分别会见到访的马国首相安华、菲律宾总统小马可斯和泰国首相社德他。

德国政府希望加强与亚细安三个主要经济体的关系，让德国工业的供应链和原材料伙伴关系更多元化，提高德国的经济韧性。

尽管柏林尽力减少对北京的经济依赖，但中国去年仍连续第八年成为德国最重要的贸易伙伴，德国企业在中国的投资也创下新纪录。

德国政府去年通过一项新的中国战略，呼吁德国企业控制在中国的风险。文件称，德国与中国“近年来的对抗和竞争有所增加”。

德国官员说，朔尔茨与这三个国家领导人的会谈还将重点关注原材料伙伴关系、加强吸引技术人才方面的合作，以及深化自由贸易。他也希望与亚洲伙伴讨论印太地区安全局势、俄乌战争以及中东冲突。

朔尔茨星期一与安华讨论在可再生能源和绿色氢能领域深化两国关系。他在记者会上说：“我们希望进一步扩大这种伙伴关系，这适用于我们在全球实现经济关系多样化的目标。我们希望与许多国家建立良好的经济和政治关系。”

安华欢迎更多德国企业到马国投资

另据马国媒体报道，安华欢迎更多德国企业利用马国在东南亚的战略位置及发达的基础设施，将马国视为首选投资目的地。他说，德国是马国在欧盟的最大伙伴，德国在马国的投资接近150亿美元（约200亿新元）。

安华说，英飞凌（Infineon Technologies）和许多其他领先的德国公司选择马国作为重要的枢纽、卓越中心和培训中心。马国希望与德国加强各个领域的合作，也欢迎柏林对布城的可再生能源和绿色技术进行投资。

安华也解释马国和中国的关系。他称马中关系良好，没有发生任何严重课题。他强调，应对中国在区域影响力所带来的任何挑战，包括对南中国海局势的关注，建设性的接触和对话很重要。

德国总理朔尔茨（左）星期二（3月12日）迎接到访的菲律宾总统小马可斯。（路透社）

小马可斯于当地时间星期一晚抵达柏林，并于星期二（12日）与朔尔茨会晤。他此行也将访问捷克。他在启程前说：“在德国和捷克期间，我们将强调坚定不移地致力于加强与志同道合国家的伙伴关系，促进基于规则的国际秩序，这是全球和平与稳定的基石。”

他指出，菲律宾将扩大经济合作，开辟更多互利贸易和投资机会的途径。他希望德国能利用可再生能源方面的优势，协助菲律宾的能源转型，以及加强菲律宾在制造业、医疗保健、农业、航空航天、创新和初创企业、IT业务流程管理和矿物加工等领域的活动。