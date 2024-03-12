泰选委会向宪法法院申请解散前进党

泰国选举委员会星期二发声明说，选委会成员一致同意，就前进党竞选时承诺要修改冒犯君主法一事，寻求解散前进党。

（曼谷综合电）泰国选举委员会通过决议，将向宪法法院提出申请，强制解散国会最大党前进党。

选委会星期二（3月12日）发声明说，选委会成员一致同意，就前进党竞选时承诺要修改冒犯君主法一事，寻求解散前进党。

选委会在声明中说：“证据显示前进党削弱了泰王作为国家元首的民主制度……选委会研究和分析了宪法法院的裁决，一致决定要求宪法法院解散前进党。”

泰国宪法法院1月底裁定，第一被告披塔和第二被告前进党去年大选时承诺修改冒犯君主法，是企图推翻君主立宪制的行为，违反了宪法。宪法法院也命令前进党停止所有旨在改革、侮辱或诽谤泰王哇集拉隆功的计划。

披塔是前进党前党魁，他早前因另一起官司被暂停国会议员职，所以辞去党魁职。

前进党发言人：并非意料之外

前进党发言人巴里（Parit Wacharasindhu）作出回应时说：“今天发生的事情不是我们想看到的，我们也不希望它发生，但它并非意料之外。”

巴里也强调该党无意推翻以泰王为国家元首的民主制度，“我们会在宪法法院证明我们的清白”。

据《曼谷邮报》报道，前进党现任党魁猜他瓦星期天（10日）与党员和支持者开会时，已尝试淡化该党面临强制解散的担忧。

他说：“我们会竭尽所能保护党，为任何可能出现的状况做好应对准备。”

猜他瓦认为，前进党之所以陷入困境，是因为迅速崛起，取得巨大成功，引来政治对手打压。“泰国政治和社会变迁之快，令他们担心权力结构受影响，所以他们想方设法要除掉我们，利用独立机构和法律来制止变革。他们把前进党视为威胁。”

如果宪法法院最终裁定强制解散前进党，该党将落得与前身未来前进党同样的命运——党被强制解散，党领导层10年不得参政。未来前进党当时一些未受影响的年轻领袖如披塔，后来注册了前进党重新参政。

打着改革旗号的前进党去年5月在大选中赢得国会下议院最多席位，但由于该党主张修改冒犯君主法，触怒了保守派力量，时任党魁披塔在上下议院就首相人选表决时无法获得足够支持票出任首相。

经过三个月的政治僵局，在选举中赢得第二多席位的为泰党抛弃前进党，与保守派政党组成联合政府，前进党则成为反对党。

前进党的命运也受到投资者密切关注，因为该党若被解散，可能会引发政治动荡，影响泰国经济发展。未来前进党2020年初被解散后，引发持续近两年的反政府示威。