自由主义柔性渗透 电影LaLuna掀千层浪

新加坡籍马来导演莱翰（M Raihan）执导的电影《辣露娜》（LaLuna）今年2月9日在Netflix平台上线后，在马来西亚回教徒社会掀起千层浪。《辣》上线第二周即登上马国Netflix十大榜首，虽一洗早前电影院上映时票房惨淡的颓气，却也引来一些宗教人士讨伐，直批电影侮辱马来人、破坏回教形象。



脸书专页拥有126万粉丝的网红传教士阿斯玛（Ustazah Asma’Harun）在2月20日贴文列举《辣》的部分情节，指称“自由主义细腻的针正置入脑袋”，让观众在日常生活中对自由主义的渗入变得不敏感，让自由主义思想常态化。三天后，马来西亚回教发展局（JAKIM）在周五祈祷的布道（Khutbah）中，异曲同工警惕回教徒——多元、自由、世俗、享乐主义等西方思想余毒，正渗透戏剧、电影、社媒、运动、歌曲等媒介。

尽管未点名批评，布道中沿用“自由主义细腻的毒针”字眼，并称“当今一些电影与艺术作品，越来越放胆玷污回教的圣洁，以及嘲弄先知传递的教义”，很难不让人联想到阿斯玛贴文针对的《辣》。实际上，近年来陆续涌现与本土回教主流价值观相抵的本地电影，如有“回教徒父亲允许女儿转换宗教”对白的《飞行奶油》（Mentega Terbang），挑起宗教人士神经，引发越趋激烈的攻击。