小马可斯：菲律宾对中国以“十段线”为前提建议存疑

（马尼拉综合电）菲律宾总统小马可斯说，马尼拉并未拒绝中国关于应对南中国海紧张局势的建议，但对北京的建议是以“十段线”为前提提出质疑。

菲外交部也发声明指出，马尼拉无法对北京的多项海事提议予以考虑，因为这些提议“未能反映菲方在南中国海事务上的权益”。

小马可斯星期二（3月12日）访问柏林后，与德国总理朔尔茨召开联合记者会。他在会上针对《马尼拉时报》日前引述一名中国官员说，北京近一年前向菲政府就南中国海有主权争议地区局势正常化提出一些解决办法，但菲方并未作出回应一事发表谈话。

小马可斯说：“我们并不是拒绝中国有关解决南海事宜的提议，而是对相关提议的前提条件提出疑问。中方的提议是建立在十段线的基础上，但十段线没有得到任何国家或国际机构的承认，当然菲律宾也不承认。”

小马可斯还说，只要中国坚持十段线，双方在南中国海课题上就“很难见到进展的可能”。他当天较迟时候会见柏林当地的菲律宾社群，并向他们保证，在南中国海主权争议上，菲方会坚持寸土不让。

中国去年8月发布的新版中国地图中，标注的十段线覆盖九成的南中国海海域，与多个东南亚国家的部分专属经济区重叠，引起菲律宾、马来西亚、越南、文莱等国家不满及抗议。

小马可斯还强调，确保南中国海的航行和飞越自由不仅符合菲律宾、亚细安国家或印太地区的利益，更符合整个世界的利益。朔尔茨认同这个观点，并呼吁各方尊重国际法，和平解决领土纠纷。

菲外交部星期二在一份声明中指出，中国就南中国海有主权争议地区提出的最新建议之一是，坚持采取“会被视为默许或认可中国对阿云津礁（中国称仁爱礁）控制和管理的行动”。2016年，设于海牙的国际仲裁法庭裁定阿云津礁属于菲律宾专属经济区的一部分。中国则指裁决没有法律效力，声明不接受也不承认这一裁决。

中国外交部发言人汪文斌同一天回应说，中方对南中国海诸岛的主权无可争辩，并称“中菲在南中国海不存在领土争议”。他还说，中方提出管控海上局势、开展合作的倡议，充分体现“通过谈判协商管控分歧的诚意和善意”，但菲方迟迟不回复，还“频繁采取侵权挑衅行径，严重损害双方沟通合作氛围”。