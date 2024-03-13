泰国预计今年泼水节可创造9亿新元旅游收入

（曼谷综合讯）联合国教科文组织将泰国传统新年泼水节列为人类非物质文化遗产后，泰国政府将今年的泼水节公共假期延长至五天。泰国旅游局预计，这可吸引将近500万人次的国内外游客，创造244亿泰铢（约9亿新元）的收入。

泰国泼水节又称宋干节，是泰国人的新年，当地人会以互相泼水的方式庆祝这个节日。往年泼水节仅有三天假期和庆祝活动，但泰国政府早前宣布，今年的公共假期延长至五天，即从4月12日到16日，庆祝活动也会延长至21天，从4月1日至21日。

《曼谷邮报》引述泰国旅游局局长塔帕尼说，泼水节期间许多人会返乡与家人同庆，外国游客也会涌向首都曼谷，因此，她预计今年泼水节的旅游收入将同比增长49%。

此外，每年泼水节都会发生不少酒驾意外，当局今年决定加强泼水节活动的饮酒管制。泰国泼水节酒精饮料控制委员会星期一（3月11日）开会议决，泼水节期间，所有举办庆祝活动的场所实施全面禁酒令。

泰国卫生部长崇南指出，数据显示，以往泼水节期间发生的车祸绝大多数是酒驾所致，因此当局今年将为参与庆祝活动的人设置特别的无酒精区。

当局也敦促各社区采取更多防范措施，确保喝醉的人不会开车上路。此外，当局会设置更多检查站，以及对所有涉及车祸的司机和电单车骑士进行酒精测试。