菲律宾或超越新加坡 成为亚洲第二大博彩中心

（马尼拉彭博电）菲律宾大规模发展博彩业，以期最快在明年超越新加坡，成为仅次于澳门的亚洲第二大博彩中心。



菲律宾博彩监管机构菲律宾娱乐博彩公司（Pagcor）董事长兼首席执行官腾科（Alejandro Tengco）透露，菲律宾亿万富翁拉松（Enrique Razon）拥有的布隆贝里度假村集团（Bloomberry Resorts Corporation）的新综合赌场度假村将在今年内开业。

与此同时，菲律宾还有八个赌场项目在规划中，新赌场将设在首都马尼拉、宿务及长滩等旅游热点。此外，所有国营赌场也将在2026年初之前私有化。

腾科星期二（3月12日）接受彭博社访问时说：“如果新加坡不扩张博彩业，他们将来到瓶颈。如果我们明年超过他们，不要感到惊讶。”

菲律宾预计今年的博彩总收入将达到3360亿比索（约81亿新元）的新高，高于去年的2850亿比索。

腾科估计，新加坡的博彩业年收入为约60亿美元。不过，彭博社向新加坡博彩管理局询问云顶新加坡和金沙赌场的收入情况时，当局不愿置评。

菲律宾希望通过发展综合度假村及赌场，提振受到冠病疫情严重冲击的旅游业，尤其是抵消中国游客的减少。菲律宾去年迎来了545万人次的外国游客，今年的目标是770万人次，但仍低于2019年疫情前的826万人次。

腾科认为，中国游客量恢复缓慢不会阻碍博彩业的发展，因为菲律宾赌场主要吸引当地人，以及韩国、日本、马来西亚及新加坡的游客。

菲律宾也将发展线上赌场。线上博彩去年占博彩业总收入的五分之一，增长速度预计将超过实体赌场。腾科说：“我们相对于澳门的优势在于，他们没有线上博彩。”