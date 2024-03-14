美菲日三方会谈料聚焦南中国海问题

（马尼拉综合电）美国国务卿布林肯和日本外交部长上川阳子将于下星期访问菲律宾，与菲律宾就加强防务和经济关系方面举行三方部长级会谈，预计南中国海局势会是焦点课题之一。

据了解，这次会面的主要议程还包括安排菲律宾总统小马可斯4月11日访美时，与美国总统拜登和日本首相岸田文雄在华盛顿举行三边峰会的事宜。

菲律宾GMA新闻网星期三（3月13日）引述菲政府消息人士报道，布林肯订于下星期一（18日）晚间抵达马尼拉，隔日与菲外长马纳洛等高级官员会面。菲总统办公室当晚发声明证实，小马可斯也会在星期二（19日）会见布林肯，商讨合作和安全课题。

布林肯、马纳洛与上川阳子的美菲日三方部长级会谈预定星期三（20日）举行。不过，参与会议筹备工作的三名官员透露，将从美国飞往马尼拉的上川阳子日程安排出现冲突，可能无法成行。

另据一名消息人士说，菲律宾和中国在南中国海的持续敌对状态，将是布林肯与马纳洛双边会谈的焦点议题之一。美方也将寻求进一步促进与菲律宾的贸易与投资。

菲律宾是美国在亚洲，尤其是东南亚地区的重要盟友。今年至今短短三个月，菲律宾已接待了几位美国高级官员。美国商务部长雷蒙多刚于本周率领22家美国企业的高管访菲，宣布了总值超过10亿美元（约13亿3000万新元）的贸易与投资；美军印度洋-太平洋司令部司令阿奎利诺也于本周访菲。

目前，中菲两国在南中国海的主权争议有升温迹象。中国国家主席习近平近日提出要统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展；小马可斯则在本周访问德国期间誓言，会竭尽所能捍卫领海。

小马可斯4月访美与拜登岸田举行峰会

小马可斯在德国也对记者说，希望美、日、菲领导人峰会能加强三国之间的合作。据菲媒报道，小马可斯将于4月11日至13日访问美国。期间，他会在11日到白宫与拜登会面，之后再与岸田文雄举行三边峰会。

日本《朝日新闻》报道，峰会筹备工作已进入最后阶段。这将是三位领袖首次举行三边峰会，预料他们将重申扩大安全合作，以对抗中国日益强势的海上扩张。