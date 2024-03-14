缅甸内战阻农产出口 农民改种罂粟为生

（贝贡法新电）缅甸内战导致民不聊生，北部战乱地区去年底爆发的激烈冲突扰乱了贸易运输，阻碍大米和玉米等农产品出口，令农民生计大受打击，促使更多人改种罂粟，缅甸也因此超越阿富汗，成为世界上最大的鸦片生产国。

在缅甸军方和少数民族地方武装组织（民地武）经常发生冲突的掸邦与克伦邦交界地区种植罂粟的昂莫乌指出，他近年来开始少量种植罂粟，今年则种了三英亩（约1.2公顷），预计产量约16公斤；他希望能以约4500美元（约6000新元）的价格出售。

对于罂粟花可生产鸦片及种植罂粟不合法等问题，昂莫乌耸耸肩说：“这是养活我们一家人最好的方法。”

另一名农民艾艾登过去种植水稻、玉米、豆类和鳄梨，但当缅军和反对派之间的冲突波及到她居住的地区时，她不得不放弃田地躲避战乱。“在此之前，缅元暴跌已导致化肥等农业成本高涨。政变和冲突爆发后，根本不能再种植一般的农作物。”

缅甸军方2021年发动政变以来，缅甸经济陷入动荡，促使许多农民改种罂粟。联合国数据显示，2023年缅甸的鸦片产量估计有1080公吨，高于前一年估计的790公吨。

罂粟花长期以来在缅甸边境地区盛开，一些民地武和犯罪团伙将它们提炼成海洛因，而执法部门对这一价值数十亿美元的贸易视若无睹，令非法种植罂粟成为许多缅甸人的经济支柱。