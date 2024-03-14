安华：德国对棕榈油应更公平

（柏林综合讯）马来西亚首相安华认为，德国应就棕榈油出口至欧洲事宜采取更包容和公平的态度。他也邀请德国企业到马国投资。

安华星期三（3月13日）访问德国时，与德国副总理兼经济事务和气候行动部长哈贝克会面。他告诉对方，马国担心欧盟的无毁林条规可能成为非关税贸易壁垒。

印度尼西亚和马国是全球两大棕榈油生产国，两国的产量占全球超过八成。欧盟去年批准的无毁林条规禁止销售涉及森林砍伐的商品，其中就包括棕榈油。

马印两国已对这项新条规提出抗议，并各自向世界贸易组织提起诉讼，指欧盟的措施带有歧视，也是贸易壁垒。世贸争端解决小组本月初认同马国指欧盟的这项措施在制定、公布和管理方面有缺陷，但裁定欧盟并未违反世贸条例。印尼的申诉至今未有裁决。

安华与哈贝克谈到马国与欧盟自由贸易协定时，都希望双方技术专家能在界定谈判范围方面取得积极成果，以重新谈判。马国与欧盟自由贸易协定始于2010年，但经过七轮谈判后在2012年搁置至今。

安华星期三也出席德国2024年中小企业未来日活动。他在主题演讲中告诉约5000家中小企业负责人及政府官员，马国拥有熟练劳动力、现代化基础设施、明晰的监管环境及巨大的增长潜力，希望成为德国企业的理想合作伙伴。

他指出，目前有超过700家德国企业在马国开展业务，包括业务多元的跨国企业西门子、半导体大厂英飞凌，以及著名车企福士伟根等。

安华还说，他知道德国企业放眼进军价值数十亿美元的清真产品，而马国是清真领域的领导者和理想的合作伙伴，能在这方面提供专业知识、基础设施和强大的清真监管框架。

德国过去10年一直是马国在欧盟的最大贸易伙伴，马国则是德国在东南亚的最大贸易伙伴。去年，德国企业在马国的投资额为85亿欧元（约124亿新元）。