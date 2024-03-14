达信获释后首次公开露面

（曼谷综合电）上个月获得假释的泰国前首相达信星期四到首都曼谷一座寺庙参拜，这是他获释后首次公开露面，看起来身体状况不错。

达信紧接着返回故乡清迈，并将在那逗留三天，期间除了家人和支持者，他也将会见一些政治领袖。反对党因此质疑他的健康是否真的那么糟，以及政府是否在此事上撒谎。

《曼谷邮报》报道，达信在女儿，即执政党为泰党党魁佩通坦，以及女婿和私人护士陪同下，于星期四（3月14日）清晨5时19分抵达曼谷一座寺庙。他戴着口罩和护颈，无须人搀扶地步入寺庙祭拜，健康显露好转迹象。

在寺庙逗留半小时左右，达信一行人乘坐私人飞机前往清迈。这是达信自2006年遭军方政变推翻以来首次回乡，在机场迎接他的包括他最小的妹妹尧瓦巴、尧瓦巴的丈夫及前首相颂猜、现任农业与合作社部长他玛那、副警察总长素拉差德、清迈府尹及红衫军支持者等。

《民族报》报道，达信神情开朗地与支持者寒暄。他也对在场的记者说，自己的健康状况正逐渐改善。

达信的清迈之行据称是为了祭祖，但批评者认为，他真正的目的是与亲信会面，重聚他的政治力量。

刚结束欧洲访问的泰国首相社德他星期四离开巴黎之前对记者说，他星期五（15日）会飞抵清迈，如果有机会及时间许可，他会与达信见面。

另据泰国公共电视台（Thai PBS）报道，达信在清迈的三天期间将参观公园、视察水道和蓄水池、光顾著名面店和市集、到寺庙祭祖及回祖厝探亲；最后一天他还会参观夜间动物园，然后返回曼谷。

达信返乡行程排得满满，再度引来反对党质疑。前进党议员朗斯曼说，政府以达信病重为由批准他的假释申请，但如今他却能走访清迈，是否说明政府谎称达信病重。

保皇派民主党发言人拉梅也说，公众会密切注意达信是否获得特殊待遇。“如果他获得例常条例以外的待遇，惩教署须解释。”

现年74岁的达信在2001年至2006年担任泰国首相。2006年遭军方政变推翻后，他被控贪污滥权罪名，之后流亡国外15年，直到去年8月22日，也就是社德他在国会获选为首相的同一天才返回泰国。达信当天就被判监禁八年，但入狱当晚因健康理由入院治疗。

去年9月，达信获得泰王特赦，刑期减至一年。今年2月18日，他又因符合条件，包括年过70岁、患有严重疾病及服刑超过六个月而获准假释，引起反对派质疑他装病逃避坐牢。