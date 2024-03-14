马国内阁重开新山关卡行人捷径

（新山综合讯）马来西亚内阁已经同意，重开靠近新山关卡的盒阁酒店附近一条行人捷径，让民众可以不经新山中央车站到达关卡。

目前，通往新山关卡的两条行人通道位于仁贵路和敦拉萨路，这两条通道都必须经过新山中央车站。盒阁酒店（Hako Hotel，前身为“狮城酒店”）位于内环公路与东部大道（EDL）交界处，附近有一条直接通往新山关卡的行人通道。

负责公共工程、交通、基础建设及通讯实务的柔佛州行政议员（州内阁部长）莫哈末法兹里星期四（3月14日）告诉《星报》，柔佛州政府日前与联邦政府内阁商讨新山交通阻塞和道路安全课题，就建议重开这条行人捷径。

他说：“内阁已经批准，重开这条通道两个月，看看有什么问题。若一切顺利，我们将再次向内阁建议，并在宪报公布这条通道是通往新山关卡的正式通道。”

法兹里透露，他本周将向柔佛州务大臣翁哈菲兹汇报；若大臣同意，当局就会开始准备。“开始试行前，我们可能需要两三个星期准备，我们将正式宣布，何时开始试行。”

他说：“这条通道一旦在宪报公布，将是第一条不必经过新山中央车站，直接通往新山关卡的正式行人捷径。”

目前没有直接通往新山关卡的行人通道，从仁贵路和敦拉萨路来的民众，都须先进入新山中央车站，才能前往新山关卡。

法兹里透露，柔州政府报请内阁将这条通道在宪报公布前，须降低附近地区的车速规定，调整交通灯时间，以及规划斑马线等。

民主行动党士都兰区州议员曾笳恩说，这条行人捷径其实并非专为行人而设，但自新山关卡启用以来，每天都有许多民众从那里进出新山关卡，它在2020年冠病疫情暴发后关闭。

曾笳恩也是柔州政府属下新柔长堤关卡专案小组主席。他说，公共工程局、新山市政局、陆路交通局和警方等政府单位，都该讨论这条通道的可行性。”我相信一旦那里安装好照明等适当设施，肯定将再次吸引许多民众使用。”

至于政府是否可能建造一座连接新山关卡与盒阁酒店的行人天桥，曾笳恩认为，应该不可能，因为那里已有汽车天桥。