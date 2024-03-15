马国反贪会传召新加坡商人助查达因案

（吉隆坡综合讯）马来西亚反贪污委员会证实，已传召一名新加坡籍房地产发展商，协助调查一起备受关注的洗钱和贪污案。反贪会没有透露有关人士的姓名及涉及的案件，但据信与马国前财政部长达因的案件有关。

马国反贪会反洗黑钱组主任莫哈末占里是针对亚洲新闻台（CNA）的报道发表谈话时说：“是的，一名新加坡商人被传召……还会有更多人被传召协助调查。”

CNA星期四（3月14日）报道，反贪会上星期传召新加坡籍房地产开发商阿克巴坎（Akbar Khan）协助调查达因案，并到阿克巴坎位于吉隆坡的住所和公司搜查，还冻结了他的银行户头，以及要他申报资产。

据报道，阿克巴坎在1980年代末与达因成为好朋友。达因担任财长期间，阿克巴坎在马国的事业蒸蒸日上，从房地产与奢侈品零售领域的中型投资商，晋升到企业界上层。

阿克巴坎的发言人回应CNA的询问时拒绝置评，仅简短说：“由于此事未完结，我们不对具体细节发表评论。我们的首要任务是确保调查公正。”

现年83岁的阿克巴坎在马国从事房地产开发，是大城市发展有限公司（Bandar Raya Development Bhd，简称BRDB）的执行主席。这家房地产公司在马国口碑良好，在澳大利亚、英国和巴基斯坦也有房地产发展项目。