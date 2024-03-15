欧洲回教学者盼马国助遏止回教恐惧症

（柏林／吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华说，多位欧洲回教学者及回教思想专家建议马国主动制定有效的战略，协助遏制“回教恐惧症”蔓延，尤其是在西方国家。

安华星期五（3月15日）在脸书发文说，他在德国访问期间，星期四与国际回教思想研究院、阿拉伯世界研究院，以及中东与地中海研究中心的学者和研究员举行交流会。

他说：“我们讨论了多项课题，包括欧洲回教恐惧症加剧带来的新挑战，以及学者在当中可发挥的作用。我们也讨论可采取的对策，以应对西方国家的回教恐惧症。”

此外，马国外交部长莫哈末哈山强调，马国会坚定不移地与所有相关单位合作打击回教恐惧症，以及基于宗教或信仰而针对个人的所有暴力与仇恨行为。

他配合3月15日“打击回教恐惧症国际日”发声明指出，仇视和反回教是不幸的现象，马国将继续维护联合国《世界人权宣言》第一条的精神，即所有人类生而自由，在尊严和权利上一律平等。

他说：“马来西亚对攻击、不尊重和挑衅回教的行为被合法化感到震惊，包括一再亵渎《可兰经》。这只会加剧针对回教徒和宗教少数群体的仇恨与暴力。”

莫哈末哈山指出，这种行为最近已上升到“流行病程度”，若不加以制止，将导致暴力和极端主义的恶性循环，破坏建立和维护国际和平与和谐的努力。“国际社会有必要采取更具体的行动，从根源解决仇视回教的问题。”